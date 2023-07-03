MEB AÖL sınav takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Açıköğretim Lise sınavları için araştırmalar hız kazandı. Lise diplomasına sahip olmak isteyen ve açık öğretimden lise eğitimi alan vatandaşlar arama motorlarında 'Açık Lise 3. dönem sınavı ne zaman 2023? AÖL 3. Dönem sınavı saat kaçta, online mı?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar.
2023 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL takvimi belli oldu. Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak. Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.
AÖL 3. dönem sınavı online mi yüz yüze mi?
AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav olarak yapılacak.
AÖL sınavında kaç soru soruluyor, sınav süesi kaç dakika?
Sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru yöneltilir ve 25 dakika cevaplama süresi verilir. Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Doğru cevaplanan her sorunun puan olarak karşılığı 5'tir.
Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.
AÖL açık öğretim lisesi mezuniyet şartları neler?
- Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),
- Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
- Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
- Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.