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AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 tarihinde sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre, Açık Öğretim Lisesi sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltiliyor ve 25 dakika süre veriliyor. AÖL 3. dönem sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları nasıl yapılacak, yüz yüze mi, online mi? AÖL sınavında kaç soru soruluyor, sınav süesi kaç dakika?

16:18 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
MEB AÖL sınav takvimi

MEB AÖL sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Açıköğretim Lise sınavları için araştırmalar hız kazandı. Lise diplomasına sahip olmak isteyen ve açık öğretimden lise eğitimi alan vatandaşlar arama motorlarında 'Açık Lise 3. dönem sınavı ne zaman 2023? AÖL 3. Dönem sınavı saat kaçta, online mı?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar.

2023 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL takvimi belli oldu. Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak. Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.

AÖL 3. dönem sınavı online mi yüz yüze mi?

AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav olarak yapılacak.

AÖL sınavında kaç soru soruluyor, sınav süesi kaç dakika?

Sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru yöneltilir ve 25 dakika cevaplama süresi verilir. Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Doğru cevaplanan her sorunun puan olarak karşılığı 5'tir.

Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

AÖL açık öğretim lisesi mezuniyet şartları neler?

  1. Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),
  2. Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
  3. Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
  4. Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.
MEB LGS tercih kılavuzu liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri
MEB LGS tercih kılavuzu liselerin taban ve tavan yüzdelik dilimleri

Lise hayali kuran 8. sınıf öğrencileri 4 Haziran 2022 Pazar günü LGS sınavına girdi. MEB 2023 LGS sınav sonuçlarını açıkladı. LGS sınavına katılacak öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Lise tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonrasında, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme ve sınavsız, adrese dayalı yerleştirme neticesinde öğrenciler herhangi bir liseye yerleştirilecek. 2023 LGS tercih kılavuzu yayınlandı. Peki LGS’de kaç soru soruluyor? LGS sözel ve sayısal puanı nasıl hesaplanır? İşte LGS yüzdelik dilim hesaplama yöntemi ve MEB Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri.


#aöl
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#Açık öğretim lisesi
2 saat önce
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