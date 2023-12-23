Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen açık lise sınavları sonrası en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. AÖL sonuçları tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları ile takip ediyor. 2023/1 dönem sınavları sonrası adaylar, öğrenci bilgi sistemine yönelecek. AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı sınav çıkışı ziyaret edilecek. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır?
AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
MEB, AÖL 1. dönem sınav tarihini paylaştı. Buna göre öğrenciler, 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren sınav sonucunu öğrenebilecek.
AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
eğerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.
Sınav uygulamasında; Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.
AÖL 4 YANLIŞ CEVAP 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Milli Eğitim Bakanlığı, ölçme ve değerlendirme esaslarına göre sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek.
Açık Lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavlarda adayların doğru yanıtladıkları her sorunun puan olarak karşılığı 5 (beş) olacak.