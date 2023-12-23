AÖL sınav giriş belgeleri için merakla beklenen haber geldi. Aralık ayında üç oturumda düzenlenecek sınavlar için öğrenciler sınav merkezi tercihlerini yaptı. Daha önce online olarak düzenlenen sınavlar bu yıl okullarda yüz yüze olarak yapılacak. AÖL sınav yerleri açıklandı mı? 2023-2024 Açık Lise 1.dönem AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? AÖL 1. dönem sınav yeri sorgulama ekranı haberimizde.