Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ARA TATİL TARİHİ 2025: MEB takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve bitecek?

ARA TATİL TARİHİ 2025: MEB takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve bitecek?

14:4931/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ara tatil tarihi açıklandı mı?
Ara tatil tarihi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimini duyurdu. Öğrenciler ve veliler tarafından merakla beklenen Kasım ara tatili, yoğun geçen ilk dönemin ardından kısa bir dinlenme fırsatı sunacak. Peki, 2025 Kasım ara tatili hangi tarihler arasında yapılacak, kaç gün sürecek?

Okullarda ilk dönem hızla ilerlerken öğrenciler ara tatil heyecanına şimdiden kapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre Kasım ayında yapılacak ara tatil, öğrenciler için kısa bir nefes molası olacak. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Öğrenciler, bu 5 günlük resmi ara tatil süresine, öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları (8-9 Kasım ve 15-16 Kasım) eklendiğinde, toplamda 9 günlük uzun bir dinlenme ve sosyal aktivite fırsatı elde edecekler. 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak olan ara tatil, 14 Kasım Cuma günü sona erecek.

SÖMESTR TATİLİ TARİHLERİ

MEB takvimine göre yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

16 Ocak Cuma günü alınacak karnenin ardından tatil başlamış olacak.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

#meb
#Kasım Ara Tatil
#ara tatil tarihi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 31 Ekim 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları