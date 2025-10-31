ARA TATİL TARİHİ 2025: MEB takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimini duyurdu. Öğrenciler ve veliler tarafından merakla beklenen Kasım ara tatili, yoğun geçen ilk dönemin ardından kısa bir dinlenme fırsatı sunacak. Peki, 2025 Kasım ara tatili hangi tarihler arasında yapılacak, kaç gün sürecek?
Okullarda ilk dönem hızla ilerlerken öğrenciler ara tatil heyecanına şimdiden kapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre Kasım ayında yapılacak ara tatil, öğrenciler için kısa bir nefes molası olacak. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
KASIM ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Öğrenciler, bu 5 günlük resmi ara tatil süresine, öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları (8-9 Kasım ve 15-16 Kasım) eklendiğinde, toplamda 9 günlük uzun bir dinlenme ve sosyal aktivite fırsatı elde edecekler. 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak olan ara tatil, 14 Kasım Cuma günü sona erecek.
SÖMESTR TATİLİ TARİHLERİ
MEB takvimine göre yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
16 Ocak Cuma günü alınacak karnenin ardından tatil başlamış olacak.
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.