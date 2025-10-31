ARA TATİL TARİHİ 2025: MEB takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve bitecek?

Okullarda ilk dönem hızla ilerlerken öğrenciler ara tatil heyecanına şimdiden kapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre Kasım ayında yapılacak ara tatil, öğrenciler için kısa bir nefes molası olacak. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Öğrenciler, bu 5 günlük resmi ara tatil süresine, öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları (8-9 Kasım ve 15-16 Kasım) eklendiğinde, toplamda 9 günlük uzun bir dinlenme ve sosyal aktivite fırsatı elde edecekler. 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak olan ara tatil, 14 Kasım Cuma günü sona erecek.