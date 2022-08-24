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Arabuluculuk Sınavı Ön Başvuruları Başladı! Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adalet Bakanlığı 2022 Arabuluculuk sınavına ilişkin başvuruların başladığını açıkladı. Bakanlık Arabuluculuk sınavı başvuru tarihleri ile başvuru şartlarını, sınavın hangi illerde yapılacağını da duyurdu. Peki, 2022 Arabuluculuk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular nasıl yapılacak? Arabuluculuk sınavı ön başvuruları hangi tarihe kadar yapılacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arabuluculuk sınavı başvuru ekranı: Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Arabuluculuk sınavı başvurusu

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavına girmek isteyenlerin gündeminde sınav başvuru tarihleri yer alıyor. Bakanlık sınava ilişkin açıklamalarda bulunurken, sınav ön başvuru tarihleri ve sınavın ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı ön başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte Arabuluculuk Sınavı tarihi ve başvuru şartları...

ARABULUCULUK SINAVI ÖN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınava girecek adaylar için ön başvurular, ön başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/... (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacaktır. Ön başvurular 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlayacak, 20 Eylül 2022 Salı günü 23:59'da sona erecektir.

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN?

Sınava girecek adaylar, 24 Ağustos 2022 – 20 Eylül 2022 tarihleri arasında Adalet Bakanlığına ön başvuru yapacaklardır. 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı ise 4 Aralık 2022 tarihinde yapılacaktır.

ARABULUCULUK SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 04 Aralık 2022 Pazar günü saat 10.15’te tek oturum halinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu/Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 90 (doksan) dakika sürecektir.

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