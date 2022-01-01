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Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Açıklandı mı?

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı ocak ayına girmesiyle merak edilmeye başlandı. Enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte memur ve emekli zammı da netleşecek. Peki, enflasyon zammı ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? Açıklandı mı?
Aralık enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) önümüzdeki günlerde Aralık ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak. Çok sayıda memur, emekli ve özel sektör çalışanını ilgilendiren enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Peki, Aralık enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz Kasım ayında enflasyon oranı, TÜİK verilerine göre yüzde 3.51 arttı. Yıllık bazda enflasyon oranı ise yüzde 21.31 olmuştu. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi Aralık ayının enflasyon beklentisine dair ipuçları veriyor. Ankete göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Aralık ayı için yüzde 23.85 çıkarken, 6 aylık enflasyon ise yüzde 14.2 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Eğer bu tahmini rakamlar gerçekleşirse 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 14.2'ye ulaşacak. Memur ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik Ocak zammı yüzde 11.2 enflasyon farkıyla yüzde 16.2'ye ulaşacak. Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları Ocak ayının 3'ünde açıklanacak. Bu açıklamanın ardından yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenmiş olacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre, Kasım ayı itibariyle tüketici fiyatları yüzde 17,71 arttı. Yıllık TÜFE'ye göre, en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana sektörler yüzde 7,91 ile alkollü içecekler, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.

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