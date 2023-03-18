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Artvin iftar vakti kaçta?

Artvin 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Artvin iftar vakti, Artvin akşam ezanı, akşam namazı ve Artvin namaz vakitleri haberimizde.

16:44 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Artvin iftar vakti kaçta? Artvin akşam ezanı ve akşam namazı saati kaç?

Artvin iftar vakti kaçta? Artvin akşam ezanı ve akşam namazı saati kaç?

2023 Ramazan ayına sayılı günler kala Türkiye’nin dört bir yanında iftar, imsak ve sahur vakitleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 Artvin iftar, imsak ve sahur vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARTVİN İFTAR, İMSAK VE SAHUR VAKİTLERİ 2023

Artvin iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Artvin Ramazan imsakiyesi ve Artvin iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR? RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Akşam namazı 3 rekat farz ve 2 rekat sünnetten oluşmaktadır. Akşam namazı günün 4.vakit namazıdır.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam Namazı Farzının 1. Rekatı

Kamet getirilir.

Kalben niyet edilir.

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak hizasına kalkacak şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Farzının 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Farzının 3. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur:

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

"Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" dedikten sonra, sünneti kılmak için hemen ayağa kalkılır.

AKŞAM NAMAZININ SÜNNETİ NASIL KILINIR?

Akşam Namazı Sünnetinin 1. Rekatı

Kalben niyet edilir.

Tekbir getirilir: Eller kulak hizasına kadar kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Sünnetinin 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

TERAVİH NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim Ramazan’ın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek terâvih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 37 ; Müslim, Müsâfirîn 173, 174.)

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurur: “Allâh Teâlâ Ramazan’da orucu farz kıldı, ben de (terâvîh) namazını sünnet kıldım.” (İbn-i Mâce, Salât, 173)

Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere:

''İster kadın olsun, ister erkek; Ramazan ayının gecelerinden birinde kıldığı namazın (teravihin) her secdesi için bin yedi yüz sevap yazılır.

Onun için cennette bir saray yapılır ki; kırmızı yakuttandır, her kapının dahi kırmızı yakut işlemeli iki kanadı vardır…” (Gunyet'üt-Talibin)



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#Artvin akşam ezanı saati
1 saat önce
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