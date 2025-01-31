Askerliğe adım atan yükümlülerin almak zorunda olduğu sülüs belgesi, askerlik görevini yapacak kişinin birliğe teslim olma tarihini ve kışla bilgilerini içerir. Celp yerleri açıklandıktan sonra, sülüs belgesi e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alınabilir. Peki, sülüs nasıl alınır? İşte e-Devlet sülüs (sevk) belgesi alma ekranı detayları..

ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Şubat celbinin açıklanmasının ardından, askerlik sevk belgesinin nasıl alınacağı araştırılmaya başlandı. Yükümlüler sevk belgelerini e-Devlet üzerinden veya doğrudan askerlik şubelerinden alabiliyor.

Ancak önceki celp dönemlerinden sınıflandırılanlar veya bakaya durumunda olan yükümlüler yalnızca askerlik şubelerinden sevk belgelerini temin edebiliyor.

ASKERLİK SEVK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabiliyor. Askerlik şubelerinden sevk belgesi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat edilmesi gerekiyor.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılmaktadır.

ASKERLİK SEVK BELGESİ (SÜLÜS) NEDİR?

Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.







