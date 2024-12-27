Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin akademik takvimi belli oldu. ATA AÖF sınavları takvime göre, final sınavları ocak ayında gerçekleşecek. Peki 2025 yılı ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin akademik takvimi belli oldu. Belirlenen takvime göre, ATA AÖF final sınavları ocak ayında gerçekleşecek. Peki 2025 ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?
ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
- Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF I. Oturum sınavı 11 Ocak 2025 Saat 09.30
- Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF II. Oturum sınavı 11 Ocak 2025 Saat 14.00
- Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF III. Oturum sınavı 12 Ocak 2025 tarihinde saat 09.30’da uygulanacak.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF üç oturumda tamamlanacak olan ATA AÖF final sınavı giriş belgelerinin ocak ayının ilk haftasında paylaşılması bekleniyor.
ATA AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
ATA AÖF sınav giriş belgesi, ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden ya da obs.atauni.edu.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile alınabilecek.