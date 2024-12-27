Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin akademik takvimi belli oldu. Belirlenen takvime göre, ATA AÖF final sınavları ocak ayında gerçekleşecek. Peki 2025 ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?