Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) yaz okulu, üniversitenin açık ve uzaktan öğretim programlarında okuyan öğrencilere, başarısız oldukları dersleri tekrarlama veya derslerini tamamlama fırsatı sunan bir programdır. Yaz okulu sınavı açıklanan tarihler arasında gerçekleştirilmekte.

ATA AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Yaz Okulu 10 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak, 11 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihi akademik takvimde yer alıyor.

2023 ATA AÖF yaz okul sınavı ne zaman?

Yaz okulu sınavı 12 Ağustos tarihinde uygulanacak. ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı 12 Ağustos'ta 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF yaz okul sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

Öte yandan sınava giriş belgeleri sınav tarihinden en geç 3 gün önce yayınlanacak.

Yaz okuluna kimler katılabilir?

Yaz okuluna kayıt yaptırabilmek için, öğrencinin kayıtlı olduğu programın en az bir dönemini tamamlamış olması gerekir. Yaz okuluna kayıt yaptırmak için, öğrencinin ders seçimi yapması ve kayıt ücretini yatırması gerekir. Ders seçimi, ATA AÖF'ün internet sitesinden yapılır.

Atatürk Üniversitesi yaz okulu nasıl oluyor?

Yaz Okulunun süresi 7 haftadır. Yaz okulu sonunda yapılan sınavlar bu sürenin dışındadır. Yaz Okulunda açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz Okulunda alınan derslerin kredileri / AKTS'leri ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında belirtildiği gibidir.

ATA AÖF yaz okulu kaç puanla geçilir?

AÖF yaz okulu geçme notu kaç? Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri AÖF yaz okulunda alabiliyor. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

ATA AÖF yaz okulu 2023 kaç ders alınır?

Açıktan eğitim alan ve mezuniyet durumu olan öğrenciler, yaz okulu ve mezuniyete üç ders sınavlarına aynı anda katılamayacak. ATA AÖF yaz okulunda açılan derslerden en fazla toplam 5 ders alınabilecek.

ATA AÖF yaz okulunda üstten kaç ders alınır?

Üst yarıyıl, içinde bulunulan yarıyılın iki sonrası, takip eden yarıyıl ise öğrencinin önündeki ve daha önce hiç dersini almadığı yarıyıldır. Örneğin yaz okulundan üst yarıyıldan ders alınamaz. ATA AÖF YAZ OKULU NE KADAR? yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Atatürk Üniversitesi yaz okulu kaç kredi sayısı?

Yaz Okulunda öğrenciler toplam en fazla 13 kredilik/20 AKTS'lik ders alabilir; ancak, bir dersin kredi saatinin 13'ün/AKTS'sinin 20'nin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir.



