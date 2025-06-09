AUZEF BİTİRME SINAV SONUÇLARI: İstanbul Üniversitesi açıköğretim bütünlemeler ne zaman?

AUZEF'te final heyecanı geride kaldı, şimdi sıra bütünleme sınavında! 31 Mayıs – 1 Haziran'da tamamlanan bahar dönemi bitirme sınavlarının ardından binlerce öğrenci sonuçları beklerken bir yandan da bütünleme takvimini araştırıyor. Finalde başarısız olan ya da notunu yükseltmek isteyen adaylar, “AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar…