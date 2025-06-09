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AUZEF BİTİRME SINAV SONUÇLARI: İstanbul Üniversitesi açıköğretim bütünlemeler ne zaman?

AUZEF BİTİRME SINAV SONUÇLARI: İstanbul Üniversitesi açıköğretim bütünlemeler ne zaman?

16:129/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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AUZEF bitirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF bitirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar yarıyılı bitirme sınavları 31 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirmiş durumda. Sonuçların ardından ise sırada bütünleme sınavı var. AUZEF takvimine göre bütünleme sınavı ile ilgili detaylar öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF'te final heyecanı geride kaldı, şimdi sıra bütünleme sınavında! 31 Mayıs – 1 Haziran'da tamamlanan bahar dönemi bitirme sınavlarının ardından binlerce öğrenci sonuçları beklerken bir yandan da bütünleme takvimini araştırıyor. Finalde başarısız olan ya da notunu yükseltmek isteyen adaylar, “AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar…

AUZEF FİNAL (BİTİRME) SONUCU AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi bitirme sınavlarının sonuçlarının 10 Haziran'dan itibaren açıklanması bekleniyor. Sonuçlar AKSİS sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME NE ZAMAN?

2025 yılı AUZEF bütünleme sınavı ise 12-13 Temmuz tarihlerinde yine 3 oturum halinde uygulanacak.

Öğrenciler ardından mezuniyet üç ders sınavlarına 6 Eylül 2025 tarihinde katılacak

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