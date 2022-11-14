Balığın faydaları nelerdir?

Uzmanların küçük büyük demeden her insanın düzenli olarak tüketmesi gerektiğini söylediği balığın insan sağlına birçok faydası bulunuyor. Ülkemizde eylül ve nisan ayları arasında sezonu devam eden balığın a’dan z’ye bütün faydalarını sizler için derledik.

BALIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

> Kalp atışlarının düzenler,

> Kas kasılmasını önler,

> Bağışıklık sistemini korur,

> Zekayı geliştirir,

> Diyabet riskini azaltır,

> Omega 3 deposudur,

> Çocukların dikkatini artırır,

> Kemikleri güçlendirir,

> Eklem ağrılarına iyi gelir,

REKLAM

> Hücreleri onarır,

> Alzheimera yakalanma olasılığını düşürür,

> İnsan vücudu için gerekli olan en az 13 vitamin tanımlanmaktadır. Bunların büyük bir bölümü balıklarda bulunmaktadır. Balıklarda yağda çözünen A, D, E ve K vitaminleri genellikle daha fazladır.

BALIĞI KİMLER TÜKETEBİLİR?

Bebeğin optimal gelişimini desteklemek için sadece hamilelik sırasında değil aynı zamanda emzirme döneminde de balık vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Araştırmalarda omega-3 yağ asitlerini alan çocukların ince motor becerileri ve konsantrasyonun yanı sıra konuşma gelişiminin önemli ölçüde daha iyi olduğu gösterilmiştir.

Balık kilolu insanlar için de faydalıdır. Bunun nedeni, aşırı kilolu, orta yaşlı ve yaşlı erişkinlerde iltihabı azalttığı belirlenmiştir.

REKLAM

Ayrıca omega-3 takviyesi depresyona girenler için yardımcı olabilmektedir. Gerekli doz ve tedavi süresi, hastanın temel omega-3 yağ asidi seviyelerine bağlıdır.

Çocukların haftada bir veya iki kez balık yenmesi tavsiye edilir. Balık iyi bir protein kaynağıdır. Protein büyüme, bağışıklık sistemi ve tüm önemli vücut fonksiyonlarının korunması için önemlidir. Özellikle çocuklarda protein büyümeyi teşvik etmekte ve vücut gelişimine katkı sağlamaktadır.

BAZI BALIKLARIN BESİN DEĞERLERİ

Bazı balıkların 100 gramında bulunan yağ miktarları şöyledir:

TÜR YAĞ DOYMUŞ TEKLİ DOYMUŞ ÇOKLU DOYMUŞ KOLESTROL (MG) HAMSİ 4,8 1,3 1,2 1,6 USKUMRU 13,0 2,5 5,9 3,2 53 SAZAN

5,6 1,1 2,3 1,3 67 ORKİNOS 6,6 1,7 2,2 2,0 38 ALABALIK 3,4 0,6 1,0 1,2 57 DİL BALIĞI 1,2 0,3 0,4 0,2 50

BALIKTA NE KADAR PROTEİN VARDIR?

Protein içeriği balık çeşitleri arasında farklılık gösterse de, 100 gram balıkta ortalama 20 gram protein vardır.

BALIĞI EN SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMLERİ

Protein ve yüksek ısı ile kayba uğrayan vitamin ile mineraller pişirme suyuna geçmeyip balıkta kalacağı için balığı buhar yöntemiyle pişirin. Tercih küçük balıklardan yana olunca daha çok uygulanan bir pişirme yöntemi olan kızartma daha sık kullanılır. Bu nedenle küçük balıklar yerine büyük fileto balıkları tercih edebilirsiniz.

REKLAM

Pişirme yöntemleri olarak sırasıyla, vakumla pişirme, mikrodalga, fırınlama ve buharda pişirme öne çıkıyor. Tüm bunların yanı sıra yağda kızartma, balığın içerisindeki faydalı yağ asitlerini ve D vitaminlerini en aza indiren yöntem olarak görülüyor.