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Balıkesir'de okullar yarın tatil mi? Valilikten açıklama yapıldı mı?

Balıkesir'de okullar yarın tatil mi? Valilikten açıklama yapıldı mı?

23:125/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Balıkesir'de yoğun kar yağışı sonrası tatil açıklaması geldi
Balıkesir'de yoğun kar yağışı sonrası tatil açıklaması geldi

Balıkesir'de etkili olan kar yağışının ardından tatil ile ilgili açıklamalar da gecikmedi. Öğrenciler kar tatili haberi beklerken son dakika açıklaması Dursunbey ilçesi Hıfzısıhha Kurulu'ndan geldi. Peki Balıkesir'de okullar yarın (6 Şubat) tatil mi?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından ülkenin büyük bölümünde kar yağışı etkili oldu. Balıkesir'de de etkisini arttıran kar yağışının ardından tatil ile ilgili resmi açıklamalar geldi.


BALIKESİR'DE YARIN (6 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?


Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Hıfzısıhha Kurulu kararı ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Dursunbey Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Açıklamada, "İlçemizde devam eden kar yağışı nedeniyle 6 Şubat 2 2025 Perşembe günü taşımalı öğrencilerimiz için İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile bir gün süreli tatil edilmiştir" denildi.

Taşımalı egitimin yanı sıra Kavacık, Durabeyler, Gökçedağ ve Delice kırsal mahallelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.

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Kocaeli ve Yalova'da okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklama geldi