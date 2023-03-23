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Batman imsakiye 2023: Batman sahur vakti, iftar saati, ezan ve teravih saatleri

2023 Batman İmsakiye listesi haberimizde. Tüm dünyada imsak vaktiyle başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. İl ve ülkelere göre iftar vakti ve sahur vakti farklılık göstermektedir. İşte Batman İmsakiye 2023: Batman İftar Vakti - Batman Sahur Vakti - Batman İmsak Vakti.

16:48 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Batman İmsakiye 2023: Batman iftar, sahur ve imsak vakti 2023

Batman İmsakiye 2023: Batman iftar, sahur ve imsak vakti 2023

Batman imsak, sahur, iftar saatini gösteren 2023 Ramazan imsakiyesi sayfası, Ramazan ayı boyunca burada yaşayan ve oruç tutacak olanlar için sorgulanmakta. Ramazan İmsakiyesi ile Batman için iftar ve sahur vakitlerini takip edebilir, Batman’da iftara kaç saat kaldığını öğrenebilir, sahurun saat kaçta biteceğini anbean takip edebilirsiniz. Bunan yanında Batman iftar ezanı saat kaçta okunacak, Batman için akşam ezanına ne kadar kaldı, Batman’da oruç saat kaçta açılacak gibi sorularında yanıtlarını bulabilirsiniz.

Batman İmsakiye 2023: Batman iftar, sahur ve imsak vakti 2023

Şanlıurfa iftar, sahur ve imsak vakitlerine aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir.

Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz.

Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır.

Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafi mezhebine göre oruca nasıl niyet edilir?

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.



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1 saat önce
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