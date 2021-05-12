Bayramda marketler açık mı? Marketler hangi saatlerde açık olacak?

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile Ramazan Bayramında marketler ve bakkalların çalışma saatleri ve açık olacağı günleri duyurdu.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile bugün için marketler ve bakkalların çalışma saatleri ve açık olacağı günleri duyurdu. Peki başta Arife günü olmak üzere 3 günlük Ramazan Bayramı'nda marketler açık olacak mı?

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK

Marketler arefe günü ve bayramda da saat 10:00'da açılıp, saat 17:00'da kapanacak. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

2021 BAYRAMDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre tam kapanma süresince il ve ilçelerdeki marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet veriyor.

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Marketler arefe günü ve bayramda da saat 10:00'da açılıp, saat 17:00'da kapanacak. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

Bayram öncesi marketlerde alışveriş yoğunluğu

Küçükçekmece’de, Ramazan Bayramı’na bir gün kala marketlerde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nı da içine alan 17 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. Kısıtlamada bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Bayram öncesi evlerinin ihtiyaçlarını almaya gelen vatandaşlar marketlerdeki kasalarda yoğunluğa neden oldu.

Yoğunluk oluşturan ve sırada bekleyen vatandaşlar market çalışanları tarafından sosyal mesafeye uyması için sık sık uyarıldı.

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Alışverişe çıkan Yusuf Güçlü, isimli vatandaş, “Bayram alışverişine çıktık. Biraz yoğunluk var. Biz erken geldik, birazdan daha da yoğun olacak” diye konuştu.

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Tekirdağ’da marketlerde son saat kuyruğu

Ramazan Bayramına saatler kala vatandaşlar bayram alışverişlerini tamamlamak için yürüme mesafesindeki alışverişlere akın ediyor. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde de Ramazan Bayramı telaşına düşen vatandaşlar alışveriş marketlerine akın etti. Alışverişi son saate bırakan vatandaşlar, marketlerin kasaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.