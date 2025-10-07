BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, zam yüzde kaç gelecek?

Bedelli askerlik ücreti 2026 yılına sayılı aylar kala merak konusu oldu. TÜİK’in eylül ayı enflasyon oranlarını duyurmasıyla birlikte, ocak ayında uygulanacak zam oranına ilişkin beklentiler şekillenmeye başladı. Şu an 280 bin 850 lira 64 kuruş olan bedelli askerlik ücreti, yeni katsayıyla birlikte artacak ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026 NE KADAR OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik tutarının 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı.

Yeni yıl bedelli askerlik ücreti 2026 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile yeniden belirlenecek.

Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 2,38’lik enflasyon farkı oluştu. Bu oranla birlikte toplu sözleşme zammı da eklendiğinde memur ve memur emeklilerinin eylül itibarıyla hak ettiği zam oranı yüzde 13,64 oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?