BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, zam yüzde kaç gelecek?

2026 Ocak bedelli askerlik ücreti, eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. TÜİK’in açıkladığı verilere göre eylül ayında enflasyon yüzde 3,23 artarken, yıllık oran yüzde 33,29 oldu. Mevcutta 280 bin 850 lira olan bedelli askerlik ücreti, yeni katsayı oranına göre 2026’nın ilk ayında zamlanacak.
Bedelli askerlik ücreti 2026 yılına sayılı aylar kala merak konusu oldu. TÜİK’in eylül ayı enflasyon oranlarını duyurmasıyla birlikte, ocak ayında uygulanacak zam oranına ilişkin beklentiler şekillenmeye başladı. Şu an 280 bin 850 lira 64 kuruş olan bedelli askerlik ücreti, yeni katsayıyla birlikte artacak ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026 NE KADAR OLACAK?
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik tutarının 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı.
Yeni yıl bedelli askerlik ücreti 2026 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile yeniden belirlenecek.
Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 2,38’lik enflasyon farkı oluştu. Bu oranla birlikte toplu sözleşme zammı da eklendiğinde memur ve memur emeklilerinin eylül itibarıyla hak ettiği zam oranı yüzde 13,64 oldu.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Memur ve emeklilerin zam oranları ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29 olması halinde memurların 6 aylık enflasyon farkı yüzde 5,3 olacak. Bu fark yüzde 11’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 16,88’e çıkacak.