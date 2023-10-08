Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendi. Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Ankaragücü evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Suudi Arabistan Ligi'nin 9. haftasında Al Nassr sahasında Abha ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 8 Ekim 2023 Pazar maç programı ve fikstürü.