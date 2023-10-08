Beşiktaş-İstanbulspor canlı skor
Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek. 8 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.
Beşiktaş-İstanbulspor Maç Canlı Skor
Beşiktaş-İstanbulspor ilk 11
Beşiktaş kadrosu:
- Ersin,
- Zaynutdinov,
- Amartey,
- Bailly,
- Rosier,
- Salih,
- Hadziahmetovic,
- Oxlade-Chamberlain,
- Muleka,
- Ghezzal,
- Aboubakar
İstanbulspor kadrosu:
- Jensen,
- Ali Yaşar,
- Okan,
- Mehmet,
- Duhaney,
- Ndao,
- Loshaj,
- Muammer,
- Mendy,
- Emir Kağan,
- Ethemi
Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 13 puanla haftaya 4. sırada girdi.
Süper Lig'de çıktığı 6 müsabakanın 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 2 puanla 19. basamakta yer alıyor.