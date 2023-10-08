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Beşiktaş-İstanbulspor Maç Kadrosu ilk 11’ler (Trendyol Süper Lig 8. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Maçın başlama saati 16.00. Mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Burak Yılmaz yönetiminde BJK’nın bugün nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı ise merak ediliyor. Beşiktaş-İstanbulspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

15:18 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş-İstanbulspor canlı skor

Beşiktaş-İstanbulspor canlı skor

Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek. 8 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Beşiktaş-İstanbulspor Maç Canlı Skor

Beşiktaş-İstanbulspor ilk 11

Beşiktaş kadrosu:

  1. Ersin,
  2. Zaynutdinov,
  3. Amartey,
  4. Bailly,
  5. Rosier,
  6. Salih,
  7. Hadziahmetovic,
  8. Oxlade-Chamberlain,
  9. Muleka,
  10. Ghezzal,
  11. Aboubakar

İstanbulspor kadrosu:

  1. Jensen,
  2. Ali Yaşar,
  3. Okan,
  4. Mehmet,
  5. Duhaney,
  6. Ndao,
  7. Loshaj,
  8. Muammer,
  9. Mendy,
  10. Emir Kağan,
  11. Ethemi

Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 13 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı 6 müsabakanın 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 2 puanla 19. basamakta yer alıyor.

Trendyol Süper Lig güncel puan durumu



#Beşiktaş
#İstanbulspor
#Trendyol Süper Lig
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Beşiktaş-İstanbulspor Maç Kadrosu ilk 11’ler (Trendyol Süper Lig 8. hafta)