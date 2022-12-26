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Beşiktaş’ın maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’de 16. hafta heyecanı hafta içinde oynanacak maçlarla devam edecek. Pazar günü Gaziantep deplasmanında 1-1 berabere kalan siyah beyazlılar, bu hafta 27 puanla 3. sırada bulunan Adana Demirspor’u konuk edecek. Peki Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş’ın maçı ne zaman?
Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Maç ile ilgili detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 20:00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK ile dün oynanan maçta forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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