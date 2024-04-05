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Borsa ve bankalar 8-9 Nisan'da açık olacak mı? Pazartesi - Salı günü Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı?

"Borsa ve bankalar 8-9 Nisan'da açık olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'un ne zaman kapanacağı borsada işlem yapanlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

15:41 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Borsa İstanbul çalışma günleri
Borsa İstanbul çalışma günleri

"Borsa ve bankalar 8-9 Nisan'da açık olacak mı? Pazartesi - Salı günü Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 9 gün sürecek bayram tatilinin başlamasına az bir süre kala 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı günü borsanın açık olup olmadığı merak konusu oldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...

Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırımcılar, 8-9 Nisan tarihlerinde borsanın açık olup olmadığını öğrenmek istiyor.

Peki, borsalar ne zaman tatile girecek? Borsa İstanbul Pazartesi ve Salı günü açık mı? İşte yanıtı...

Ramazan Bayramı öncesinde Borsa İstanbul'un çalışma saatleri belli oldu.

Buna göre; Borsa, bayramda özel bankalar ile aynı çalışma saatlerinde yer alacak.

Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.

#Borsa İstanbul
#arefe günü
#Borsa
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