"Borsa ve bankalar 8-9 Nisan'da açık olacak mı? Pazartesi - Salı günü Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 9 gün sürecek bayram tatilinin başlamasına az bir süre kala 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı günü borsanın açık olup olmadığı merak konusu oldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...