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Bu gece Ramazan Ayı'nın kaçıncı gecesi?

Bugün Kadir Gecesi idrak ediliyor. Müslüman alemi için oldukça önemli olan ayların başında Ramazan ayı bulunuyor. Ramazan ayı içerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi kutlanıyor. Peki, bu gece Ramazan'ın kaçıncı gecesi?

15:30 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kadir gecesi

Kadir gecesi

Tüm İslam aleminin hasretle beklediği Ramazan ayı bu yıl 23 Mart Perşembe günü başladı! Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, her günü dualar ve ibadetlerle geçirmeye özen gösteriyorlar. Kadir gecesi Ramazan'ın 27. gecesinde idrak ediliyor.

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İslam dininde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'inci gecesi idrak ediliyor. Bugün Kadir gecesi yani Ramazan'ın 27. gecesidir.

KADİR GECESİ NE OLDU?

İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

KADİR GECESİ ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine, mübarek gün ve gecelerin en kıymetlisinin Kadir Gecesi olduğunu söyledi.

Kadir Gecesi'ne Kur'an-ı Kerim'de değinildiği ve bu isimle bir surenin de olduğunu anımsatan Bozkurt, Kadir Gecesi'nin Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlarla buluştuğu gece olduğunu belirtti.



#ramazan
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