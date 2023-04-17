Bin aydan hayırlı olduğu buyrulan mübarek Kadir gecesi bu gece idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir gecesi inananlar Cenab-ı Allah'a tövbe edip, dua ile yakaracak. Kadir Gecesinde müslümanlar af, bağışlanma ve tövbe duaları okuyabilir. Peki, tövbe istiğfar duası nasıl okunur, tövbe istiğfar duası Arapça ve Türkçe okunuşu, tövbe istiğfar duası, anlamı ve faziletini sizler için araştırdık.