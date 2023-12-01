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Bugün hangi maçlar var? 1 Aralık 2023 Cuma maç programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5'inci haftasında Beşiktaş, Club Brugge'a 5-0 mağlup olurken, Fenerbahçe, Nordsjaelland takımına deplasmanda 6-1 yenildi. UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Liverpool sahasında LASK Linz'i ağırladı. Mücadeleyi İngiliz devi 4-0 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 1 Aralık 2023 Cuma maç programı ve fikstürü.

09:50 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 09:53 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Fenerbahçe,
maçında Nordsjaelland'e 6-1 mağlup olurken, takımın ayakta kalmaya çalışan ismi kaleci Dominik Livakovic oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, 4. hafta sonunda veda ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde prestij ve ülke puanı için çıktığı Club Brugge mücadelesinden 5-0 yenik ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Liverpool ile LASK karşılaştı. İngiliz ekibi mücadeleyi 4-0 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 1 Aralık 2023 Cuma Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün kimin maçı var? 1 Aralık 2023 Cuma maç programı

  1. 20:00 Hatayspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  2. 20:00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
  3. 20:00 Adanaspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Avaz
  4. 20:00 Kocaelispor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor
  5. 20:30 Schalke 04 - Osnabruck Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4
  6. 20:30 St.Pauli - Hamburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3
  7. 21:00 Al Hilal - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
  8. 22:30 Darmstadt 98 - Köln Almanya Bundesliga Bein Sports 4
  9. 22:45 Monza - Juventus İtalya Serie A S Sport Plus
  10. 22:45 York - Wigan İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
  11. 23:00 Reims - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
  12. 23:00 Las Palmas - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi


#bugünkü maç programı
#süper lig
#UEFA Avrupa Ligi
27 dakika önce
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