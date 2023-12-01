Bugün kimin maçı var?
Fenerbahçe,
maçında Nordsjaelland'e 6-1 mağlup olurken, takımın ayakta kalmaya çalışan ismi kaleci Dominik Livakovic oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, 4. hafta sonunda veda ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde prestij ve ülke puanı için çıktığı Club Brugge mücadelesinden 5-0 yenik ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Liverpool ile LASK karşılaştı. İngiliz ekibi mücadeleyi 4-0 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 1 Aralık 2023 Cuma Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün kimin maçı var? 1 Aralık 2023 Cuma maç programı
Bugün kimin maçı var? 1 Aralık 2023 Cuma maç programı
- 20:00 Hatayspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
- 20:00 Adanaspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Avaz
- 20:00 Kocaelispor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor
- 20:30 Schalke 04 - Osnabruck Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4
- 20:30 St.Pauli - Hamburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3
- 21:00 Al Hilal - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
- 22:30 Darmstadt 98 - Köln Almanya Bundesliga Bein Sports 4
- 22:45 Monza - Juventus İtalya Serie A S Sport Plus
- 22:45 York - Wigan İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
- 23:00 Reims - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
- 23:00 Las Palmas - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus
Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi
Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi
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27 dakika önce