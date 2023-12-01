Fenerbahçe,

maçında Nordsjaelland'e 6-1 mağlup olurken, takımın ayakta kalmaya çalışan ismi kaleci Dominik Livakovic oldu. Temsilcimiz Beşiktaş, 4. hafta sonunda veda ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde prestij ve ülke puanı için çıktığı Club Brugge mücadelesinden 5-0 yenik ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Liverpool ile LASK karşılaştı. İngiliz ekibi mücadeleyi 4-0 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 1 Aralık 2023 Cuma Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.