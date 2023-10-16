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Bugün kimin maçı var? 16 Ekim 2023 Pazartesi maç programı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı. Galler ile Hırvatistan karşılaştı. Ev sahibi Galler maçtan 2-1 galip ayrıldı. A Grubunda ise ispanya, Norveç deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 16 Ekim 2023 Pazartesi maç programı ve fikstürü.

09:34 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. haftasında A Milli Takım evinde Letonya ile karşılaştı. Karşılaşma millilerin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Aynı grupta bulunan Galler ile Hırvatistan kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. İspanya, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Norveç'i 1-0 mağlup etti. İspanya bu sonuçla turnuvaya katılmaya hak kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 16 Ekim 2023 Pazartesi Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (16 Ekim 2023 Pazartesi kimin maçı var?

  1. 19:00 Azerbaycan - Avusturya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  2. 21:45 Belçika - İsveç UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  3. 21:45 Bosna Hersek - Portekiz UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  4. 21:45 Yunanistan - Hollanda UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

17 Ekim Salı kimin maçı var?

15:00 Letonya - Türkiye UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Spor

17:00 Azerbaycan - Lüksemburg UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri CBC Sport

19:00 Finlandiya - Kazakistan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

21:45 İngiltere - İtalya UEFA Euro 2024 Elemeleri CBC Sport

21:45 San Marino - Danimarka UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok

21:45 Sırbistan - Karadağ UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok

22:00 Fransa - İskoçya Hazırlık Maçı Yayın Yok

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu


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