Bugün kimin maçı var?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 4'üncü hafta karşılaşmaları 5 grupta oynanan 12 maçla başladı. D Grubu'nun 4. haftasında Türkiye, Galler'i 2-0 yendi. A Milli Futbol Takımının da yer aldığı D Grubu’ndaki diğer maçta Ermenistan sahasında Letonya’yı 2-1 mağlup etti. İngiltere, sahasında ağırladığı Kuzey Makedonya’yı 7-0 mağlup ederek puanını 12’ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İngiltere’ye galibiyeti getiren golleri Bukayo Saka (3), Harry Kane (2), Marcus Rashford ve Kalvin Phillips kaydetti. Peki Bugün maç var mı 20 Haziran 2023 Salı? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak.
20 Haziran 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?
16:00 Burundi - Namibya Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
17:00 Etiyopya - Malavi Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
20:00 Türkiye - Bosna Hersek U21 Hazırlık Maçı A Spor
21:00 Sudan - Moritanya Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV
21:45 Avusturya - İsveç UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
21:45 Bosna Hersek - Lüksemburg UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
21:45 Bulgaristan - Sırbistan UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
21:45 Estonya - Belçika UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport PlusS Sport 2
21:45 İskoçya - Gürcistan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
21:45 İzlanda - Portekiz UEFA Euro 2024 Elemeleri CBC SportS SportS Sport Plus
21:45 Norveç - Güney Kıbrıs UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
21:45 Macaristan - Litvanya UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
21:45 Almanya - Kolombiya Hazırlık Maçı Yayın Yok
22:30 Brezilya - Senegal Hazırlık Maçı Yayın Yok
EURO 2024 Elemeleri 4. hafta maç sonuçları
Gruplarda oynanan maçlar ve alınan skorlar ise şöyle:
İrlanda Cumhuriyeti – Cebelitarık: 3-0
Fransa – Yunanistan: 1-0
Ukrayna – Malta: 1-0
İngiltere – Kuzey Makedonya: 7-0
Finlandiya – San Marino: 6-0
Kuzey İrlanda – Kazakistan: 0-1
Slovenya – Danimarka: 1-1
İsviçre – Romanya: 2-2
İsrail – Andorra: 2-1
Belarus – Kosova: 2-1