|
Özgün

Bugün kimin maçı var? 20 Haziran 2023 Salı maç programı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 mağlup etti. D Grubu’ndaki diğer maçta Ermenistan sahasında Letonya’yı 2-1 mağlup etti. İngiltere, sahasında ağırladığı Kuzey Makedonya’yı 7-0 mağlup ederek puanını 12’ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 20 Haziran 2023 Salı maç programı ve fikstürü.

10:06 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 4'üncü hafta karşılaşmaları 5 grupta oynanan 12 maçla başladı. D Grubu'nun 4. haftasında Türkiye, Galler'i 2-0 yendi. A Milli Futbol Takımının da yer aldığı D Grubu’ndaki diğer maçta Ermenistan sahasında Letonya’yı 2-1 mağlup etti. İngiltere, sahasında ağırladığı Kuzey Makedonya’yı 7-0 mağlup ederek puanını 12’ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İngiltere’ye galibiyeti getiren golleri Bukayo Saka (3), Harry Kane (2), Marcus Rashford ve Kalvin Phillips kaydetti. Peki Bugün maç var mı 20 Haziran 2023 Salı? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak.

20 Haziran 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

16:00 Burundi - Namibya Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

17:00 Etiyopya - Malavi Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

20:00 Türkiye - Bosna Hersek U21 Hazırlık Maçı A Spor

21:00 Sudan - Moritanya Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

21:45 Avusturya - İsveç UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

21:45 Bosna Hersek - Lüksemburg UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

21:45 Bulgaristan - Sırbistan UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok

21:45 Estonya - Belçika UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport PlusS Sport 2

21:45 İskoçya - Gürcistan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

21:45 İzlanda - Portekiz UEFA Euro 2024 Elemeleri CBC SportS SportS Sport Plus

21:45 Norveç - Güney Kıbrıs UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok

21:45 Macaristan - Litvanya UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok

21:45 Almanya - Kolombiya Hazırlık Maçı Yayın Yok

22:30 Brezilya - Senegal Hazırlık Maçı Yayın Yok

EURO 2024 Elemeleri 4. hafta maç sonuçları

Gruplarda oynanan maçlar ve alınan skorlar ise şöyle:

B GRUBU:

İrlanda Cumhuriyeti – Cebelitarık: 3-0

Fransa – Yunanistan: 1-0

C GRUBU:

Ukrayna – Malta: 1-0

İngiltere – Kuzey Makedonya: 7-0

H GRUBU:

Finlandiya – San Marino: 6-0

Kuzey İrlanda – Kazakistan: 0-1

Slovenya – Danimarka: 1-1

I GRUBU:

İsviçre – Romanya: 2-2

İsrail – Andorra: 2-1

Belarus – Kosova: 2-1

#bugünkü maç programı
#bugünkü maçlar
#EURO 2024
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi