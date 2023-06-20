2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 4'üncü hafta karşılaşmaları 5 grupta oynanan 12 maçla başladı. D Grubu'nun 4. haftasında Türkiye, Galler'i 2-0 yendi. A Milli Futbol Takımının da yer aldığı D Grubu’ndaki diğer maçta Ermenistan sahasında Letonya’yı 2-1 mağlup etti. İngiltere, sahasında ağırladığı Kuzey Makedonya’yı 7-0 mağlup ederek puanını 12’ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İngiltere’ye galibiyeti getiren golleri Bukayo Saka (3), Harry Kane (2), Marcus Rashford ve Kalvin Phillips kaydetti. Peki Bugün maç var mı 20 Haziran 2023 Salı? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak.