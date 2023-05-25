Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-1 mağlup etti. İtalya Futbol Federasyonu'ndan haksız sermaye kazancı gibi mali yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 10 puan silme cezası alan Juventus, ceza kararının açıklandığı sırada ligde orta sıralarda bulunan Empoli ile Carlo Castellani Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi takım, siyah-beyazlı konuk ekibi 4-1 mağlup ederek, 3 puanı alan taraf oldu. Empoli'ye galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada (penaltı) ve 48. dakikada Francesco Caputo, 21. dakikada Sebastiano Luperto ile 90+3. dakikada Roberto Piccoli attı.

Juventus'un tek golünü ise 85. dakikada Federico Chiesa kaydetti. İngiltere Premier League'in 37. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadele, 0-0 eşitlik ile tamamlandı.

Bu maçın ardından Newcastle United puanını 70'e yükseltti ve ligi ilk 4 sıra içerisinde tamamlamayı garantiledi. Serie A'nın 36. haftasında Roma ile Salernitana 2-2 berabere kaldı. Maçın golleri; Candreva, El Shaarawy, Dia ve Matic'ten geldi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 25 Mayıs 2023 Perşembe maç programı haberimizde.

25 Mayıs 2023 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

20:30 Ankaragücü - Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

20:30 Mallorca - Valencia İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV

21:00 Fransa - Gambiya FIFA U20 Dünya Kupası Plus FIFA

21:00 Uruguay - İngiltere FIFA U20 Dünya Kupası Plus FIFA

21:15 Aluminij - ND Gorica Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

21:30 Grasshoppers - St.Gallen İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

21:30 Lugano - Young Boys İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

21:30 Servette - Basel İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

21:30 Sion - Luzern İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

21:30 Winterthur - FC Zurich İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

21:30 Cosenza - Brescia İtalya Serie B Bilyoner TV

22:00 Manchester Utd - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:30 Osasuna - Athletic Bilbao İspanya La Liga CBC SportS SportS Sport Plus Bilyoner TV



