Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla mağlup etti ve bu skorla puanını 51'e yükseltti. Trabzonspor, 8. dakikada Marc Bartra'nın attığı golle öne geçti. Fatih Karagümrük, bu gole 14'te Mbaye Diagne ile karşılık erdi. Senegalli oyuncu ligde 20 gole ulaştı ve Elvir Boliç ve Alex de Souza'nın ardından Süper Lig tarihinde 2 ve daha fazla sezonda 20+ gol atan 3. oyuncu oldu.