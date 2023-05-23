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Trabzonspor 4-1 Fatih Karagümrük maç özeti

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın son maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi. Bordo mavililerin galibiyet gollerini 8. dakikada Bartra, 20. dakikada Batuhan (KK), 35 ve 51. dakikalarda Trezeguet kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 14. dakikada Mbaye Diagne'den geldi. İşte Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı geniş özeti.

09:00 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı özeti

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı özeti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla mağlup etti ve bu skorla puanını 51'e yükseltti. Trabzonspor, 8. dakikada Marc Bartra'nın attığı golle öne geçti. Fatih Karagümrük, bu gole 14'te Mbaye Diagne ile karşılık erdi. Senegalli oyuncu ligde 20 gole ulaştı ve Elvir Boliç ve Alex de Souza'nın ardından Süper Lig tarihinde 2 ve daha fazla sezonda 20+ gol atan 3. oyuncu oldu.

Trabzonspor, 20'de yeniden öne geçti. Trezeguet'in vuruşunda Fatih Karagümrük kalecisi Batuhan Şen büyük bir hata yaptı. Batuhan'ın kontrol edemedi top fileleri gitti. Bu gol Batuhan'a (Kendi kalesine) yazıldı. Trezeguet, bu kez 35. dakikada şık bir vuruşta takımını 3-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük Maç Özeti

  1. 8. dakikada ilk etkili atakta Trabzonspor golü buldu. Arif Boşluk'un soldan ortasında altıpas içinde boşta kalan topu önünde bulan Bartra, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
  2. 14. dakikada konuk takım da ilk etkili atağında eşitliği sağladı. Lobjanidze'nin ceza alanı sol tarafından yerden pasında, Hüseyin Türkmen'in müdahale etmeye çalıştığı topu Diagne, altıpas içinde filelere yolladı: 1-1.
  3. 20. dakikada bordo-mavili ekip yeniden öne geçti. Gomez'in sağdan pasında Trezeguet'nin şutunda, kaleci Batuhan Şen'in müdahale ettiği top filelere gitti: 2-1.
  4. 29. dakikada Arif Boşluk'un ara pasında açıyı iyi daraltan kaleci Batuhan Şen, Gomez'in ayaklarından topu kaparak büyük bir tehlikeyi önledi.
  5. 35. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Trezeguet'nin şık vuruşunda, kaleci Batuhan Şen'in uzanamadığı top sol üst köşeden filelerle buluştu: 3-1. Bordo-mavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı.
  6. 51. dakikada Trabzonspor, dördüncü golünü buldu. Larsen'in sağdan ortasında Abdülkadir Ömür, topu Trezeguet'ye aktardı. Bu futbolcu da ceza yayının sol tarafından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.
  7. 57. dakikada Larsen'in sağdan ortasında arka direkte Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla bu futbolcunun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
  8. 72. dakikada savunmanın arkasına sarkan Trezeguet, kaleci Batuhan Şen ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Batuhan tehlikeyi önledi.
  9. 90+2. dakikada Serkan Asan'ın pasında ceza alanı içinden Bakasetas'ın şutunda, kaleci Batuhan Şen yatarak topun sahibi oldu.
  10. 90+3. dakikada Rodrigues'in soldan ortasında ceza alanı içindeki Diagne'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi. Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

#Trabzonspor
#Fatih Karagümrük
#süper lig
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