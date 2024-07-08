Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, uzun süredir devam eden sıcak hava dalgası bugünden itibaren yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakacak.

Bugün hava nasıl olacak? 8 Temmuz il il hava durumu

Marmara Bölgesinde az bulutlu, güneşli bir hava var. Sıcaklıklar bölgede 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Edirne dolaylarında 35 dereceyi de aşıyor.

Ege Bölgesinde az bulutlu, güneşli bir hava hakim. Sıcaklık iç kentlerde 32-33 derecelerde, kıyı kesimlerde ise 35 ile 40 derece arasında ölçülüyor.

Akdeniz Bölgesinde de az bulutlu, güneşli bir hava görülüyor. Sıcaklıklar bölgede genellikle 35 ile 40 derece arasında ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesinde gökyüzü az bulutlu. Sıcaklık ise bölgede en yüksek 32-33 derecelerde ölçülüyor. Salı günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.

Karadeniz Bölgesinin genelinde az bulutlu bir hava var. Doğusunda yerel yağışlar da görülebiliyor. Sıcaklık ise bölgede genellikle 25 ile 30 derece arasında seyrediyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde yerel yağışlı bir hava hakimken, bölgenin kalanında az bulutlu, güneşli bir gökyüzü görülüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Kars'ta 27, Malatya'da 36, Hakkari'de 31 derece ölçülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde güneşli bir gökyüzü görülecek. Genellikle 35 ile 40 derece arasında seyreden sıcaklıkların ise yer yer 40 dereceyi aşması bekleniyor.

İL İL HAVA SICAKLIKLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 43

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40





📆8 Temmuz 2024 Pazartesi

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/v2RPSONPLr — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 8, 2024







