"Rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Muhittin Böcek'in yerine başkan vekili seçildi. Başkan Vekili CHP'li Büşra Özdemir oldu. Peki Büşra Özdemir kimdir? Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in hayatı ve siyasi kariyeri.

Büşra Özdemir kimdir?

1988 yılında Antalya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antalya’da, Âdem Tolunay Anadolu Lisesi’nde, Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Özel Hukuk alanında tamamlayarak 2013 yılında Antalya Barosu’na kayıtlı Serbest Avukat olarak mesleğine başladı.

2014 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde, Türkiye’nin En Genç Kadın Belediye Meclis Üyesi olarak, Konyaaltı Belediye Meclisine seçildi.

2014-2019 yılları arasında Konyaaltı Belediye Meclisinde Divan Kâtipliği görevi yaptı.

Yine bu dönem içerisinde, İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkan Vekilliği, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, Hukuk Komisyonu Üyeliği, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı görevlerinde bulundu.

2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesinde Meclis Üyesi olarak seçildi.

2019-2024 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği, Divan Kâtipliği, Harita Komisyonu Başkanı görevlerinde bulundu.

Yine bu dönem içerisinde, Konyaaltı Belediyesi Encümen Üyeliği, Divan Kâtipliği, Hukuk Komisyonu Başkanı görevlerinde bulundu.

Akdeniz Belediyeler Birliğine de seçilen Meclis üyemiz, Çevre Komisyonu Başkan Vekilliği görevinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Meclis üyemiz, 2024 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Konyaaltı Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

2024 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde de Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesinde Meclis Üyesi seçilen Av. Büşra ÖZDEMİR;

Antalya Büyükşehir Belediyesinde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilliği, Encümen Üyeliği, Akdeniz Belediyeler Birliği Üyeliği, Harita Komisyonu Başkanı görevlerini yürütmektedir. Evli ve 1 kız annesi olan Meclis üyemiz, yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir.







