BUZAĞI DESTEĞİ 1. DÖNEM ÖDEMELERİ: Buzağı desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

2025 yılı buzağı desteklemelerinde ikinci dönem başvurularının başlamasıyla birlikte, birinci dönem ödemeleri merakla bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, birinci dönem için başvuruda bulunan yetiştiriciler, ikinci dönem için de başvuru yapmış sayılıyor. Bu kapsamda destekten yararlanacak üreticiler, 1. dönem buzağı yardımının ne zaman ödeneceğini araştırıyor.

BİRİNCİ DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2024 yılı 1. dönem buzağı desteklemesi için başvuru işlemleri 2 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alındı. Bu bağlamda ödeme takvimi için bir açıklama gelmedi. Ancak ödemelerin Nisan ve Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEME BAŞVURULARI DA DEVAM EDİYOR

2024 yılı ikinci dönem büyükbaş (buzağı/malak) ve küçükbaş (kuzu/oğlak) hayvancılık destekleme başvuruları 6 Nisan'da başladı ve 16 Haziran'a kadar devam edecek.

Bireysel başvurular il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, tarımsal örgütler üzerinden yapılacak başvurular da üyesi olunan birlik veya kooperatife iletilecek.