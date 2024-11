Ç harfi ile başlayan hayvan isimleri

C harfi ile başlayan hayvan isimleri merak edilmektedir. C ile başlayan hayvanlar arasında cüce fare, cüce baykuş ve civciv gibi isimler yer alır. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği cüce tavşan da bu kategoriye dahildir. C harfiyle başlayan hayvanların sayısı sınırlı olsa da, mevcut olanlar hayvan çeşitliliği açısından ilginç türlerdir.