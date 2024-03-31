Çankırı seçim sonuçları 2024

Çankırı seçim sonuçlarına yönelik detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte, sonuçların netleşmesi ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından kamuoyuyla resmi olarak paylaşılacak. Çankırı seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sayıları, sandık oranları, ilçelerdeki seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları gibi detaylar, YSK'nın açıklamalarının ardından netlik kazanacak. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını ve Çankırı'daki verileri yenisafak.com seçim sayfası üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇANKIRI 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI - OY ORANLARI

31 Mart akşamı sayım işleminin başlamasıyla birlikte Çankırı il ve ilçelerinde hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusu cevabını bulmaya başlayacak. İl ve ilçeler bazında Çankırı yerel seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından yenisafak.com seçim sonuçları ekranında olacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden yasağın kaldırılmasıyla birlikte parti ve adayların yüzde kaç oy aldığını sorgulayabilirsiniz.

31 MART OY VERME SAATLERİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini 1 saat erkene aldı.

Adıyaman, Ağrı, Çankırı, Bingöl, Çankırı, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Çankırı, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Çankırı, Mardin, Muş, Çankırı, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Çankırı, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Çankırı, Kilis’te oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00,





Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart yerel seçim sonuçları sayım işleminin tamamının sona ermesi ardından belli olmaya başlayacak. Ancak kesin sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazların da değerlendirilmesinin ardından seçimi takip eden günlerde ilan edilecek.







