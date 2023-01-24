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Rize 3 maç sonra nefes aldı

Spor Toto 1. Lig 21. haftası son karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Denizlispor’u konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Goller dakika 4’ Yannick Bolasie, 20’ Emircan Altıntaş, 45’ Bekir Turaç Böke ve 89’ Benhur Keser’den geldi. Çaykur Rizespor 3 maç sonra galibiyet hasretine son verip puanını 34’e çıkardı. Çaykur Rizespor - Denizlispor maç özetine ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:28 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Çaykur Rizespor 3-1 Denizlispor

Çaykur Rizespor 3-1 Denizlispor

Spor Toto 1. Lig 21. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor ve Denizlispor karşı karşıya geldi. Maç Rize’nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ

Çaykur Rizespor - Denizlispor maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU




#Çaykur Rizespor
#Denizlispor
#Spor Toto 1. Lig
#TFF
#maç özeti
#Benhur KEser
39 dakika önce
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Rize 3 maç sonra nefes aldı
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