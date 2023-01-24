Spor Toto 1. Lig 21. haftasında lider Eyüpspor evinde Yılport Samsunspor’u konuk etti. Dev maçta Yılport Samsunspor rakibini 3 farklı skorla yenerek liderliğe bir adım daha yaklaştı. 4-1 biten maçta golleri dakika 14’ Zeki Yavru (pen.), 17’ Sinan Kurt, 65’ Douglas Tanque, 86’ Gaetan Laura ve 90+1’ Ahmet Sagat kaydetti. Bu sonuçla Yılport Samsunspor puanını 38’e çıkararak liderle arasındaki puan farkını 3’e indirdi. Eyüpspor - Yılport Samsunspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.