Spor Toto 1. Lig 21. haftası son karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Denizlispor’u konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Goller dakika 4’ Yannick Bolasie, 20’ Emircan Altıntaş, 45’ Bekir Turaç Böke ve 89’ Benhur Keser’den geldi. Çaykur Rizespor 3 maç sonra galibiyet hasretine son verip puanını 34’e çıkardı. Çaykur Rizespor - Denizlispor maç özetine ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
09:28 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Çaykur Rizespor 3-1 Denizlispor
Spor Toto 1. Lig 21. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor ve Denizlispor karşı karşıya geldi. Maç Rize’nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ
Çaykur Rizespor - Denizlispor maç özetini izlemek için
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