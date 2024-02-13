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Ayşegül Ovalıoğlu kimdir?

31 Mart 2024 Yerel seçimlerine kısa bir süre kala partiler adaylarını birer birer açıklıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ayşegül Ovalıoğlu oldu. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu’nun tıbbi uzmanlık alanı nöroloji cerrahisidir.

09:56 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Ayşegül Ovalıoğlu kimdir?
Ayşegül Ovalıoğlu kimdir?

CHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürüyor. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) toplantısı iki turlu olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, CHP’nin Bakırköy belediye başkan aday da netleşti. PM’nin kararına göre Bakırköy belediye başkan adayı Ayşegül Ovalıoğlu oldu.

Ayşegül Ovalıoğlu kimdir?

Tıbbi uzmanlık alanı nöroloji cerrahisi olan Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, son olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde görev almıştır. Ayşegül Ovalıoğlu Bakırköy Belediye Başkan adayı oldu.

Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun eşi Op. Dr. Talat Cem Ovalıoğlu'dur.


#Ayşegül Ovalıoğlu
#CHP
#Bakırköy
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