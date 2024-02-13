CHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürüyor. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) toplantısı iki turlu olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, CHP’nin Bakırköy belediye başkan aday da netleşti. PM’nin kararına göre Bakırköy belediye başkan adayı Ayşegül Ovalıoğlu oldu.
Ayşegül Ovalıoğlu kimdir?
Tıbbi uzmanlık alanı nöroloji cerrahisi olan Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, son olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde görev almıştır. Ayşegül Ovalıoğlu Bakırköy Belediye Başkan adayı oldu.
Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun eşi Op. Dr. Talat Cem Ovalıoğlu'dur.