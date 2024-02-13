CHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürüyor. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) toplantısı iki turlu olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, CHP’nin Bakırköy belediye başkan aday da netleşti. PM’nin kararına göre Bakırköy belediye başkan adayı Ayşegül Ovalıoğlu oldu.