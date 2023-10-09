Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimin ardından ortaya çıkan siyasi tablo CHP de gergin günlerin yaşanmasına neden oluyor. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan İl Başkanlığı seçimi sözlü sataşmalar, ses kesmeler ve alkışlamalara sahne oldu. Yer yer gerginliklerin yaşandığı kongre, değişimciler ile genel merkezcilerin karşılıklı attığı sloganlar eşliğinde sona erdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kayyuma benzeten bir grup Canan Kaftancıoğlu'nun kürsüye çağırıldığı sırada 'Kayyum gidecek, Özgür gelecek' sloganları attı.