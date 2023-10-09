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CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı değişimcilerin adayı Özgür Çelik oldu

CHP İstanbul İl Kongresi'nde değişimcilerin adayı Özgür Çelik oyların 342'sini alarak, genel merkezin adayı Cemal Canpolat'ı geride bırakarak yeni il başkanı seçildi.

08:58 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu

CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu

CHP İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi pazar sabah erken saatler itibarıyla başladı. "Değişimciler" olarak nitelenen grubun başını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel çekiyor. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi tamamlandı.

Cemal Canpolat ve Özgür Çelik kaç oy aldı?

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in aday olduğu kongrede, oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat aldı.

Kavgaların, skandalların gölgesinde geçen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde kazanan taraf değişimciler oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından desteklenen Özgür Çelik resmi olmayan sonuçlara göre, CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildi. Kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegeleri de belirlendi.



#chp
#CHP İstanbul İl Başkanı
#Cemal Canpolat
#Özgür Çelik
1 saat önce
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