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Club Brugge - Beşiktaş Canlı Skor

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 1. haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Club Brugge - Beşiktaş canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:30 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Club Brugge - Beşiktaş Canlı Skor

Club Brugge - Beşiktaş Canlı Skor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu ilk maçında Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Jan Breydel stadyumunda saat 22.00’de başlayacak karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. Club Brugge - Beşiktaş canlı skor ekranı haberimizde.

CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜR




#Club Brugge
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
3 saat önce
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