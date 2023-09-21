Club Brugge - Beşiktaş Canlı Skor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu ilk maçında Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Jan Breydel stadyumunda saat 22.00’de başlayacak karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. Club Brugge - Beşiktaş canlı skor ekranı haberimizde.
CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR
CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜR
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜR
#Club Brugge
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
3 saat önce