Çocuğunuzun yaşına ve ilgi alanlarına uygun kitaplar seçmek önemlidir. Örneğin, küçük çocuklar için resimli kitaplar, ilk okuma kitapları ve masal kitapları uygundur. Daha büyük çocuklar için eğitici kitaplar, fantastik kitaplar ve gerçekçi kitaplar uygundur.

ÇOCUK KİTAPLARI TÜRLERİ

Çocuk kitaplarının bazı yaygın türleri şunlardır:

Masallar: Masallar, çocuklara iyilik ve kötülük, umut ve cesaret gibi evrensel konuları öğretir.

Resimli kitaplar: Resimli kitaplar, çocuklara kelimeleri öğrenmelerine ve görsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

İlk okuma kitapları: İlk okuma kitapları, çocuklara okumayı öğrenmelerine yardımcı olur.

Eğitici kitaplar: Eğitici kitaplar, çocuklara matematik, fen, bilim ve diğer konularda bilgi öğretir.

Fantastik kitaplar: Fantastik kitaplar, çocukların hayal güçlerini kullanmalarına ve yeni dünyaları keşfetmelerine olanak tanır.

ÇOCUK KİTAPLARI NASIL SEÇİLİR?

Çocuk kitaplarını seçerken göz önünde bulundurulması gereken bazı faktörler şunlardır:

Çocuğunuzun yaşı ve ilgi alanları: Çocuğunuzun yaşına ve ilgi alanlarına uygun kitaplar seçmek önemlidir.

Kitabın kalitesi: Kitabın iyi yazılmış ve resimli olması önemlidir.

Kitabın mesajı: Kitabın olumlu bir mesaj içermesi önemlidir.

Çocuk kitapları, çocukların gelişimi için önemli bir kaynaktır. Çocuk kitapları, çocukların hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve okuma sevgisini geliştirmelerine yardımcı olur.

GÜNCEL, GÜZEL İÇERİKLİ ÇOCUK KİTAPLARI

Ketebe Yayınları'ndan çıkan güncel çocuk kitapları ve konuları içeriğimizde derledik:

OKULA DÖNÜŞ YOLU-OLIVER JEFFERS

“Bir zamanlar bir çocuk vardı. Günün birinde Ay’da mahsur kaldı. Ancak yalnız değildi…”

Dünyaca ünlü yazar ve çizer Oliver Jeffers’dan farklılıklarına rağmen ortak bir noktada buluşan iki dostun macera dolu hikâyesi.

FIRTINA DOLABI- TUĞRUL AHMET

Fırtına Dolabı, hız ve iletişimsizlik çağında selam vermenin,

insanları dinleyip onlarla sohbet etmenin önemine dikkat çeken bir hikâye...

ENDİŞELER KÜKREYİNCE- ALEXANDRA PAGE

Bulut, endişelerinden kaçıp saklanabileceği bir yer ararken Kaplan Endişe'yle birlikte odasından ormana açılan macera dolu bir yolculuğa çıktı ve sakinleşmenin yollarını keşfetti.

Endişeler Kükreyince, kaygıyla başa çıkmaya yardımcı olacak egzersizleri ve etkileyici kurgusuyla okurlarını rahatlamaya davet ediyor.

PARLAK FİKİRLER- TUĞBA HATUN MURAT

Önemli buluşların nasıl ortaya çıktığını hiç düşündün mü? Hepsinin arkasında parlak fikirler ve çok çalışan bilim insanları var. Gülşen, aklına gelen soruların cevaplarını aramayı çok seviyor. Bu konuda sık sık dayısından yardım alıyor. Gülşen’in sorularıyla büyük bilim insanlarını tanımaya ve onların büyük buluşlarını öğrenmeye hazır ol!

Parlak Fikirler serisiyle Newton, Arşimet, Wright Kardeşler, Graham Bell, Edison, Kopernik, Galileo, Pasteur, Tesla ve Einstein’ı daha yakından tanıyacak ve bilimsel çalışmalarını keşfedeceksin.

NEWTON

ARŞIMET

WRIGHT KARDEŞLER

GRAHAM BELL

EDISON

KOPERNIK

GALILEO

TESLA

İLHAM KUTUSU- BELİZ YÜKSEL

Küçücük bir ilham kutusu, ilham kaynağı dahiler, bilim insanları ve sanatçılar... Ezgi’nin ağabeyi Kaan, giderken Ezgi’ye bir ilham kutusu bırakır.Fakat kutunun açılması Ezgi’nin sorulara

vereceği cevaplara bağlıdır. Sen de hazır mısın ilham kutusunu açmaya? Kimlerle karşılaşacağını merak ediyor musun? O zaman kitabın kapağını aç ve ilham kutusuyla tanış!

AZİZ SANCAR

VECİHİ KÜRKUŞ

ARA GÜLER

MUHAMMED ALİ

CAHİT ARF







