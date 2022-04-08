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Özgün Diyanete göre; aşama aşama cuma namazı kılınışı
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Diyanet'e göre; aşama aşama cuma namazı kılınışı

İslam alemi için büyük öneme sahip Cuma günü, Müslümanlar için kutsal kabul edilir. Camilerde kılınan 'cuma namazı' Diyanet'e göre kaç rekattır, nasıl kılınır? İşte cuma namazı kılınışı ile ilgili ayrıntılar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat: Diyanete göre şama aşama cuma namazı kılınışı
2022 Ramazan ayının adım adım ilk 'cuma namazı' kılınışı

Müslümanlar 2022 Ramazan ayının ilk cuma gününü karşılıyor. Müslümanların her hafta camilerde toplanıp kıldığı Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İşte, cevaplar.

CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR, KAÇ REKATTIR?

  • Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

ADIM ADIM CUMA NAMAZININ KILINIŞI

  • *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.
  • *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.
  • *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.
  • *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.
  • *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.
  • *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.
  • *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.
  • *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

  • Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:
  • Sübhaneke,
  • Ettehiyyatü,
  • Allahümme Salli,
  • Allahümme Barik,
  • Rabbena Atina,
  • Rabbenağfirli
  • Fatiha,
  • Tebbet,
  • İhlas,
  • Felak,
  • Nas sureleri.


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