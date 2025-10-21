DGS EK KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI? DGS üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman?

7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ek yerleştirme süreciyle birlikte bir programa yerleşen adaylar, şimdi üniversite kayıt tarihleri ve kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağına odaklandı. Peki, DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman yapılacak, ek kayıtlar nasıl gerçekleştirilecek?
2025-DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler üniversite kayıt sürecine çevrildi. Sonuçlara göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, “DGS ek kayıtları ne zaman başlayacak, işlemler nasıl yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, DGS ek kayıt tarihleri ve elektronik kayıt süreci belli oldu.
DGS EK KAYITLAR NE ZAMAN?
DGS üniversite ek kayıtları yarın itibari ile başlıyor.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.