DGS EK KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI? DGS üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman?

2025-DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler üniversite kayıt sürecine çevrildi. Sonuçlara göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, “DGS ek kayıtları ne zaman başlayacak, işlemler nasıl yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, DGS ek kayıt tarihleri ve elektronik kayıt süreci belli oldu.