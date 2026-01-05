170 ülkeye köprü: TİKA

Türkiye’nin yumuşak güç politikasının önemli araçlarından biri olan TİKA, 1992’den bu yana Orta Asya ve Kafkasya’dan Balkanlar’a, Afrika’dan Latin Amerika’ya uzanan faaliyetleriyle Türkiye’nin dış politika hedeflerini sahada hayata geçiren stratejik bir aktör konumundadır.

8 MİLYAR DOLARI AŞAN YARDIM

Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren benimsediği aktif ve ilkeli dış politika anlayışı doğrultusunda TİKA’nın faaliyet coğrafyası da hızla genişledi. 2002’de dünya genelinde TİKA’ya ait 12 Program Koordinasyon Ofisi bulunurken, bu sayı 2011’de 25’e, 2012’de ise 33’e yükseldi. TİKA bugün, 61 ülkede 63 Program Koordinasyon Ofisi ile 170’ten fazla ülkede bir dizi projelere imza atan önemli bir kuruluşa dönüştü. Kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında bir iş birliği mekanizması görevi üstlenen kuruluş, Türkiye’nin kalkınma yardımlarını da sistematik biçimde kayıt altına alıyor. Türkiye’nin resmi kalkınma yardımları 2002’de 85 milyon dolar seviyesindeyken, bu rakam 2017 yılında 8 milyar 120 milyon dolara ulaştı. Türkiye bu yönüyle dünyada en fazla insani yardım yapan ülkeler arasında yer aldı.

EĞİTİMDEN SAĞLIĞA, HER ALANDA DESTEK

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) farklı coğrafyalarda yürüttüğü projelerle eğitimden sağlığa, tarımdan sosyal destek alanlarına uzanan çok boyutlu kalkınma faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Deborah Vakfı iş birliğiyle Down sendromlu ve zihinsel engelli çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla Deborah Akademisi’nde açık hava oyun sahası kuran TİKA, Bosna Hersek’te ise sağlık altyapısının güçlendirilmesine destek verdi. Ülkenin güneyindeki Stolac– Uzinovici Sağlık Evi’nde Jinekoloji Ünitesi kurulmasına katkı sağlayan TİKA, yaklaşık 15 bin nüfusa hizmet veren merkezde kadın sağlığı başta olmak üzere temel sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulmasını hedefledi. Afrika’da kırsal kalkınma ve üretimi önceleyen projelere de ağırlık veren TİKA, Nijer’in Tahaoua bölgesinde kuraklıktan etkilenen çiftçiler için su kuyuları, güneş enerjisi sistemleri ve modern sulama altyapısıyla donatılmış 4 hektarlık Sebze ve Moringa üretim bahçesi kurdu. Uganda’nın Mpigi bölgesinde ise Sürdürülebilir Tarım için Savunuculuk Koalisyonu (ACSA) iş birliğiyle arıcılık faaliyetlerini destekleyen bir proje hayata geçirildi. TİKA, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği alanında Çad’ın Chari- Baguirmi bölgesinde kırsal kalkınmayı güçlendirmeye destek veriyor. TİKA tarafından hayata geçirilen “Sürdürülebilir Sebze Üretimi ve Gıda Güvenliği Projesi” kapsamında 5 hektarlık alan modern tarım teknikleriyle yeniden düzenlendi. Proje çerçevesinde arazide su teminini sağlamak üzere bir kuyu açıldı, 20 metrekare kapasiteli su deposu inşa edildi ve tarımsal ekipmanların korunması amacıyla 30 metrekare büyüklüğünde depo oluşturuldu.

TÜRK TİPİ KALKINMA İŞ BİRLİĞİ MODELİ