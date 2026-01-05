Kocaeli'de şehre değer katan yatırımlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği yatırımlarla kentin sosyal, kültürel, teknolojik ve ulaşım altyapısında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Sosyal yaşamdan çevreye, gençlik projelerinden raylı sisteme kadar uzanan geniş yatırım yelpazesiyle Büyükşehir Belediyesi, hem bugünün ihtiyaçlarına yanıt verdi hem de Kocaeli’nin geleceğini şekillendirecek kalıcı projelere imza attı. Büyük bütçelerle hayata geçirilen projeler, yaşam kalitesini yükseltirken kenti daha dirençli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya taşıdı.

GENÇLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI: HASAN DOĞAN GENÇLİK MERKEZİ

İzmit Yeşilova’da yapımı süren Hasan Doğan Gençlik Merkezi, spor, eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getiren çok amaçlı bir kompleks olarak yükseliyor. Kulüp odaları, fitness salonu, derslikler, atölyeler, kütüphane ve rehberlik birimleriyle donatılan merkez, tamamlandığında gençlerin hem sportif hem de akademik gelişimine önemli katkı sağlayacak. Gençlik merkezinin, kent genelinde gençlere yönelik sosyal projelerin merkezi olması ve farklı branşlarda eğitim programlarına ev sahipliği yapması hedefleniyor.

GEBZE’NİN YENİ NEFES ALANI ŞEHRE HAYAT GETİRDİ

Gebze’de 435 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen Gebze Millet Bahçesi, 2025 itibarıyla bölgenin en büyük yeşil yaşam alanlarından biri oldu. 12 bin 600 metrekarelik biyolojik göleti, spor sahaları, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla dikkat çeken millet bahçesi; kent yaşamında doğayla temasın güçlendiği yeni bir sosyal merkez haline geldi. 660 araç kapasiteli otoparkın 54 araçlık bölümünün engelli vatandaşlara ayrılması, projede erişilebilirlik hassasiyetini de ön plana çıkardı. Geniş peyzaj alanları ve dinlenme noktalarıyla millet bahçesi, her yaştan vatandaşın güvenle vakit geçirebildiği bir yaşam alanı olarak Gebze’nin çehresini değiştirdi.

KOCAELİ’DE ENGELSİZ YAŞAM DEVRİMİ

2025 yılının en dikkat çekici sosyal projelerinden biri olan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, hizmete alındı. Engelli bireylerin yaşamın her alanında daha aktif, üretken ve bağımsız olmalarını hedefleyen merkez; hidroterapi havuzları, gündüz bakım alanları, özel eğitim sınıfları, spor ve aktivite salonlarıyla çok yönlü bir hizmet sunuyor. Kültürel ve sanatsal gelişim akademileri, meslek ve beceri atölyeleri, kütüphane ve dinlenme alanlarıyla donatılan tesis; zihinsel engelli, otizmli, down sendromlu, bedensel, işitme ve görme engelli bireylerin yanı sıra süreğen hastalık grubundaki vatandaşlara da kapsamlı destek sağlıyor. Merkez, sadece bir bakım alanı değil, aynı zamanda sosyal hayata katılımı teşvik eden bütüncül bir yaşam modeli sunmasıyla öne çıkıyor.

UÇAK PARK BİLİM MERKEZİ GENÇLERLE BULUŞTU

Şekerpınar Mahallesi’nde kurulan Uçak Park Bilim ve Simülasyon Merkezi, havacılık ve uzay teknolojilerine ilgi duyan çocuklar ve gençler için yeni bir çekim noktası oldu. 16 bin 700 metrekarelik alanda tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen merkezde, Airbus A340 tipi gerçek bir uçak bilim merkezi konseptiyle yeniden tasarlandı. Uçağın içinde jet motorları, aviyonik sistemler ve havacılığın temel bileşenleri sergilenirken, simülasyon alanlarıyla gençlere deneyimsel bir öğrenme ortamı sunuluyor. Merkez, Kocaeli’nin bilim ve teknoloji vizyonuna katkı sağlayan önemli eğitim yatırımları arasında yer alıyor.







