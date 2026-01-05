Savunmada yükselen yıldız

Türkiye, değişen güvenlik dengeleri ve artan jeopolitik riskler karşısında savunma politikalarını yalnızca tehditlere karşı tedbir alan bir refleksin ötesine taşıyor. Milli Savunma Bakanlığının güçlü ordu yapısı, yerli ve millî savunma sanayii yatırımları ve proaktif güvenlik anlayışıyla şekillenen bu yeni dönem; Türkiye’yi sınırlarını koruyan bir ülke olmanın ötesinde, bölgesel barış ve küresel istikrara katkı sunan etkin bir aktör konumuna yükseltiyor. İç cepheyi tahkim etmeyi ve dış politikada caydırıcılığı artırmayı hedefleyen bu vizyon, savunmada Türkiye’nin yükselen gücünü net biçimde ortaya koyuyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Türkiye, özellikle yakın çevresinde cereyan eden jeopolitik gerginliklerin tüm bölgeyi tehdit ettiği bir süreçte birlik ve beraberliği güçlendirmek ve iç cepheyi tahkim etmek amacıyla yeni bir dönemin kapısını araladı. 40 yılı aşkın süredir Türkiye’nin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak için “Terörsüz Türkiye” hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içine girdi.

GÜÇLÜ DİYALOG

Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin Mavi ve Gök Vatandaki hak ve menfaatlerin korunması için de her türlü çabayı gösteriyor. Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetler milli çıkarlar doğrultusunda etkin bir şekilde yerine getiriliyor. Ege’de komşusu Yunanistan ile arasındaki sorunların çözümü için mevcut olumlu diyalog ortamının geliştirilmesini böylece Ege Denizi’nin barış ve istikrar bölgesi olması için çaba sarf ediyor. Askeri sahada Güven Artırıcı Önlemler gibi platformlar ve geliştirilen diyalogla ilişkiler güçlü tutulmaya çalışılıyor.

HAK GASPINA GEÇİT YOK

Türkiye, Yunanistan tarafından bölgede tek taraflı yürütülmeye çalışılan her türlü projeye ve teşebbüse karşı da uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik girişimlerde bulunuyor. Ege’de ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yok sayan veya haklarını gasp etme niyeti taşıyan hiçbir projenin gerçekleşemeyeceğini her fırsatta vurguluyor.

PROAKTİF SAVUNMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini de savunan Türkiye, Ada’da adil ve kalıcı çözüm için tek çıkar yolun Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulü olduğunu vurguluyor. Bunların yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bölge içinden ve dışından ülkelerle askerî ve siyasi ilişkilerini geliştirme ve silahlanma hevesi, gerginliği artıracak ve istikrara zarar verecek mahiyette ilerlerken Türkiye de buna karşın çabalarını artırıyor. Türkiye GKRY’nin bu çabalarına karşı proaktif savunma ve güvenlik politikası doğrultusunda gerekli tedbirleri alıyor.

‘GARDAŞ’ İLE MUTABAKAT

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ikili ilişkiler, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı görevleri kapsamındaki yoğun faaliyetlerini de sürdürüyor. TSK pek çok coğrafyada uluslararası güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunuyor. TSK bu kapsamda 2025 yılı içerisinde Azerbaycan’ın Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması kapsamında eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri ile savunma sanayii iş birliğinde büyük gelişmeler kaydetti. Son olarak iki ülke arasında IDEF 2025 Fuarı’nda “Karşılıklı Askerî Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalandı.

SURİYE’YE ASKERİ DESTEK

MSB, Suriye’nin egemenliği ile birlik ve beraberliğine olan destek çerçevesinde ülkenin yeniden inşası ve imarı ile Suriyelilerin geri dönüşlerinin sağlanması ve uluslararası arenadaki kısıtlılıkların kaldırılması gibi pek çok başlıkta da desteklerine devam ediyor. Güvenlik alanında da Suriye’nin yeni yönetimi ile yakın bir koordinasyon ve güçlü bir uyum içerisinde çalışıyor. Bu kapsamda ilk olarak askeri ateşe müteakiben de çalışmalarımızda etkinliğin ve koordinasyonun sağlanması maksadıyla / Suriye Koordinasyon Birimi görevlileri Şam’a gitti. Türkiye, Suriye ile imzaladığı Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası kapsamında başta terörle mücadele olmak üzere Suriye ordusunun savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi, modernizasyonu, teşkilatlanması ve personelinin eğitilmesine katkılarda bulunuyor.

TEK LİBYA HEDEFİ

Türkiye, Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge için imza koyduğu Libya’nın istikrarına katkı sunmak için son yıllarda üstlendiği inisiyatif ve tesis ettiği iş birliği sayesinde sahada büyük ölçüde sükûnet sağladı. Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında destek olurken askerî sahada da ikili ilişkileri geliştiriyor.

SOMALİLİ 20 TABUR EĞİTİLDİ

Uluslararası güvenliğe sunduğu katkılar kapsamında Türkiye, Somali’ye de toprak bütünlüğünü sağlama ve ulusal birliğini güçlendirme çabalarında çok yönlü destek veriyor. Somali’nin terörle mücadele harekâtına destek amacıyla bugüne kadar 20 Somalili Kartal Komando taburunun eğitimi tamamlandı.

92 ÜLKE İLE ASKERİ ANLAŞMA

Türk ordusu 92 ülkeyle askerî çerçeve, eğitim iş birliği ve yardım anlaşmaları da imzaladı. Bugüne kadar 92 ülke ile Askerî Çerçeve Anlaşması, 66 ülke ile Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşması ve 35 ülke ile Askerî Mali İş Birliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı. 40 ülke ile Askerî Çerçeve Anlaşması, 12 ülke ile Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşması ve 15 ülke ile Askerî Mali İş Birliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü’nün imzalanmasına yönelik müzakereler yürütülüyor.

NATO’DA 7. SIRAYA YÜKSELDİ

Türkiye NATO’nun asgari yüzde 2 olan savunma harcamaları hedefine bağlı olarak 2024 yılında bu konudaki taahhüdünü yüzde 2,13 seviyesinde gerçekleştirdi. NATO Askerî Bütçesine katkıda sekizinci sıradan yedinci sıraya yükselen Türkiye, sağlanan seviyenin kademeli bir şekilde artırılarak İttifakın planladığı hedef olan yüzde 5 oranına 2035 yılına kadar ulaşmayı hedefliyor.

ASKERİ ALTYAPI GELİŞİYOR

Yükselen bir güç olan savunma sanayii sektörünün gelişmesine de katkıda bulunan MSB, bu kapsamda bakanlık bünyesindeki askeri fabrikalar ve tersanelerin de imkân ve kabiliyetlerini geliştiriyor.

MİLLİ SAVAŞ UÇAKLARINA YOĞUN TALEP