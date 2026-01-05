Bayrak taşıyıcı markamız Türk Hava Yolları (THY), dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi gururla temsil ediyor. İstanbul merkezli uçuş ağıyla dünyanın en çok ülkesine uçan THY, bizi biz yapan değerleri yerkürenin her köşesine taşımakla kalmıyor; ülkeler, insanlar ve kültürlerarasında köprü vazifesi görüyor. Türkiye’nin dünya markası olarak THY, sivil havacılığın yanı sıra ticaret, turizm ve diplomasideki gelişmeleri de sırtlıyor. Yolcu ve kargo taşımacılığının yanında sürekli yükselen marka değeri ile küresel havacılık liginde güçlü bir şekilde konumlanan THY, geleceğin havacılık dengelerini belirlemede kilit rol oynayacak markalardan biri olarak kabul ediliyor. 2033 stratejik hedefleri doğrultusunda genişleyen ve yeni nesil uçaklarla modernleşen 514 uçaklık filosuyla THY, dünyada havayolları arasında 9’uncu büyük filoya sahip havayolu şirketi konumunda.

100 BİNİ AŞKIN ÇALIŞANLA HİZMET VERİYOR

2000’li yılların başına kadar “butik” bir havayolu şirketi olarak kabul gören THY, bugün 514 uçaklık filosuyla yükselişini sürdürüyor. Geniş uçuş ağı, yeni nesil filosu ve eşsiz coğrafi konumdaki transfer merkezi THY’nin güçlü konumunu daha da pekiştiriyor. Bu büyük operasyonun insan kaynağı boyutunda da büyük bir emek var. 2025 Ekim sonu itibarıylaTHY’nin36 bin; iştiraklerle birlikte toplamda ise 100 bini aşkın çalışan hizmet sunuyor.

130 ÜLKE VE 302 NOKTAYA UÇUŞ

THY’nin kısa sürede hızlı yol almasını sağlayan gelişme, Türkiye’nin diplomatik girişimlerine paralel hareket etmesinin payı büyük. Birbirini besleyen iki önemli unsur olarak THY’nin açtığı her yeni hat; diplomasinin, kültürün, ticaretin ve sivil toplum kuruluşlarının öne açtı. Artan bu insan trafiği THY’nin doluluk oranlarını artırdı ve yeni açılan destinasyonlarda tutunmasını sağladı. 130 farklı ülkeye ve 302 dış hat destinasyonuna erişim sağlayan uçuş ağı, Türk Hava Yolları’nı “dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu” yaptı. THY’nin uçuş yaptığı destinasyonların kıtasal dağılımı şöyle: Avrupa’da 43 ülkede 125 destinasyon, Afrika’da 41 ülkede 65 destinasyon, Uzakdoğu’da 22 ülke ülkede 47 destinasyon, Ortadoğu’da 13 ülkede 37 destinasyon, Amerika’da10 ülkede 26 destinasyon ve Avustralya’da 1 ülkede 2 destinasyon.

TÜRK MARKALARINI KÜRESEL PAZARLARA TAŞIYOR

THY; Türk ihracatçısına, girişimcilerine ve turizmcilere türlü türlü avantajlar sağlıyor. Geniş ve dengeli dağıtılmış uçuş ağı ihracatçıların ürünlerini daha fazla pazara, daha kısa sürede ve daha az aktarmayla ulaştırabilmesine imkân tanıyor. Özellikle tekstil, taze gıda, ilaç ve yüksek katma değerli ürünlerde hız, tazelik ve teslimat güvenilirliği Türk ihracatçısının fiyat dışı rekabet gücünü belirgin biçimde destekliyor. Anadolu’daki KOBİ’ler için dahi, doğru kurgulanmış bir tedarik zinciriyle Amerika, Körfez ve Afrika gibi uzak pazarlara erişim mümkün hale geliyor. Girişimciler ve iş dünyası perspektifinden bakıldığında, İstanbul’un küresel ölçekte bir havacılık merkezi haline gelmesi yatırımcı, iş ortağı ve müşteriyle yüz yüze temas kurmayı kolaylaştırırken, Türkiye’yi doğal bir bölgesel iş ve buluşma noktası yapıyor.

ANADOLU’YU DÜNYAYA AÇTI

THY, turizm potansiyelini artırmak için 2022 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında “Connect to Türkiye” etkinlikleri düzenliyor. Bu girişim; Türkiye turizmini ülkemizin her tarafına ve 12 aya yaymak için büyük önem taşıyor. Gittikleri ülkede ortalamanın üzerinde döviz bırakan 11 ülkeden (ABD, Kanada, Meksika, Singapur, Avustralya, Tayvan, Malezya, Çin, Japonya, Endonezya ve Güney Kore) Türkiye’ye daha fazla turist getirmek için etkinlikleri artırıyor. 130’dan fazla ülkeden sağlanan erişim hem kaynak pazar çeşitliliğini artırıyor hem de daha yüksek gelir gruplarına ulaşılmasını sağlıyor. Transit yolcuların Touristanbul programı aracılığıyla Türkiye’yi ziyaret eden turiste dönüştürülmesi ve güçlü iç hat bağlantılarıyla Anadolu destinasyonlarının öne çıkması, THY’nin uçuş trafiğini ülke için kritik bir ticaret ve turizm altyapısına dönüştürüyor.

Küresel kargonun üçüncü büyük aktörü

Türk Hava Yolları (THY), bu yıl ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısını yüzde 8,4 artırarak 85,3 milyona çıkardı. Arz edilen koltuk kilometre (AKK) bazında kapasitesini 2024 yılının yüzde 10,3 üzerine çıkaran THY’nin dış hat doluluk oranı yüzde 84,3, iç hat doluluk oranı ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşti. THY’nin önemli iştiraklerinden Turkish Cargo, taşınan kargo tonajı-kilometre (FTK) verileri baz alındığında küresel kargo taşıyıcıları arasında 3’üncü sırada. Bu konum; İstanbul’u dünyanın en büyük hava lojistik merkezlerinden biri yapma vizyonu için çok kıymetli.

Ekonomiye yılda 65 milyar dolar katkı

Türkiye’nin yıllardır en büyük hizmet ihracatçısı olarak yüksek hacimde döviz girdisi sağlayan ve bu sayede ülkenin cari açığının dengelenmesine önemli katkıda bulunan Türk Hava Yolları’nın ekonomiye olan doğrudan ve dolaylı katkısı yıldan yıla artıyor. 2023’te 56 milyar dolar, 2024’te ise 60 milyar dolara ulaşan bu katkının 2025’te 65 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Yurt dışından ülkeye turist taşıyarak turizm sektörünü canlandıran, otelcilikten yeme-içmeye kadar geniş bir ekosistemi destekleyen ve doğrudan/iştirakleri aracılığıyla sağlanan istihdam sayesinde THY, ulusal refahın artmasında önemli bir rol oynuyor.

Hedef 2033’te 813 uçakla 171 milyon yolcu