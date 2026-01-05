Varaka Kâğıt 2026’ya güçlü hedeflerle giriyor

Varaka İcra Kurulu Üyesi ve Ar-Ge Direktörü Prof. Dr. Arif Karademir, Ar-Ge Merkezi’nin şirketin dönüşümündeki rolüne dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde dahi Varaka olarak üretim kalitemizden ödün vermeden yolumuza devam ettik. 2025 yılı, Ar-Ge odağımızın somut çıktılara dönüştüğü ve yenilikçi yaklaşımımızın kurumsal bir yapı altında güçlendiği bir yıl oldu. Ar-Ge Merkezimizle birlikte; sürdürülebilirlik, verimlilik, yerlileşme ve yeni ürün geliştirme alanlarında çok daha sistematik ve güçlü bir yapı kurduk. Kaliteyi yalnızca bir gereklilik değil, kurumsal kültürümüzün temel bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla 2025 yılında ilk kez ‘Kalite Yolculuğu’ etkinliğimizi hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte; sürdürülebilir, güvenilir ve sürekli gelişimi esas alan bir anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.”