Milyoner
Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümünün de dahil olduğu raporun verilerine göre 2023'te dünya nüfusunun yaklaşık ne kadarının elektriğe erişimi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşam (6 Kasım 2025) tarihinde ekranlara gelen yeni bölümünde sorulan bu sorunun yanıtı araştırılıyor. Sorunun doğru cevabı ise haberimizde.
SORU: Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümünün de dahil olduğu raporun verilerine göre 2023'te dünya nüfusunun yaklaşık ne kadarının elektriğe erişimi yoktur?
CEVAP: B: Yüzde 8
A: Yüzde 3
B: Yüzde 8
C: Yüzde 23
D: Yüzde 28
