Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümünün de dahil olduğu raporun verilerine göre 2023'te dünya nüfusunun yaklaşık ne kadarının elektriğe erişimi yoktur?

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümünün de dahil olduğu raporun verilerine göre 2023'te dünya nüfusunun yaklaşık ne kadarının elektriğe erişimi yoktur?

22:356/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milyoner
Milyoner

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümünün de dahil olduğu raporun verilerine göre 2023'te dünya nüfusunun yaklaşık ne kadarının elektriğe erişimi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşam (6 Kasım 2025) tarihinde ekranlara gelen yeni bölümünde sorulan bu sorunun yanıtı araştırılıyor. Sorunun doğru cevabı ise haberimizde.

SORU: Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümünün de dahil olduğu raporun verilerine göre 2023'te dünya nüfusunun yaklaşık ne kadarının elektriğe erişimi yoktur?

CEVAP: B: Yüzde 8

A: Yüzde 3

B: Yüzde 8

C: Yüzde 23

D: Yüzde 28

#dünya sağlık örgütü
#birleşmiş milletler
#i̇statistik bölümü
#elektriğe erişim
#nüfus
#kim milyoner olmak i̇ster
#Milyoner sorusu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Dini Günler Takvimi: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte Diyanet dini günler listesi ve bayram tarihleri