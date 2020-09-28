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Dünya Önce Sevr sonra Seville Türkiye, Yunan askerlerini adalardan çıkmaya zorlayacak
AVRUPA

​ Önce Sevr sonra Seville: Türkiye, Yunan askerlerini adalardan çıkmaya zorlayacak

Önce Sevr sonra Seville: Türkiye, Yunan askerlerini adalardan çıkmaya zorlayacak

Kurtuluş Savaşı ile 1920 Sevr haritasını yok eden Türkiye, 100 yıl aradan sonra Mavi Vatan’ın paylaşım planlarını gösteren Seville haritasını yırtıp attı. AB’nin “resmi haritamız değil” dediği işgal haritasının kullanılmasından vazgeçilmesini bekleyen Türkiye, Yunanistan’ı gayri askeri statüdeki adalardan askerlerini boşaltmaya da zorlayacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kurtuluş Savaşı ile 1920 Sevr haritasını yok eden Türkiye, 100 yıl aradan sonra Mavi Vatan’ın paylaşım planlarını gösteren Seville haritasını çöpe gönderdi. Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de tırmandırdığı gerilim diplomasiyle kısmen dindirildi. Yunan siyaseti ve medyası, tansiyonun düşmesini Yunanistan açısından ‘tezlerinin kabul edildiği bir zafer havasına’ dönüştürse de Türkiye’nin öncelediği diplomasi, şimdiden önemli kazanımları beraberinde getirdi. Bunların başında da Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki maksimalist iddialarının belgesi olan, Mavi Vatan’ı adeta işgal eden ve bu yönüyle Sevr Antlaşması’na benzetilen Seville haritasının ‘yok hükmünde’ olduğunun tescili geliyor.

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AB HARİTAYI REDDETTİ

Türkiye’nin Mavi Vatan stratejisi ekseninde haklılıklarını çok daha yüksek sesle anlattığı süreçte, Avrupa Birliği (AB), Seville haritasını reddetti. 21 Temmuz ve 10 Ağustos 2020 Navtex krizleri sırasında AB Komisyonu, ‘Seville Üniversitesi haritası olarak bilinen harita ile bir ilişkileri olmadığı’ yönünde çok sayıda açıklama yaptı. ABD de peş peşe yapılan açıklamalarla Seville haritasının yasal bir önemi olmadığını vurguladı. Mısır ile yaptığı deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasıyla ‘adalara ana karalar nispetinde deniz yetki alanı verilmesi gerektiği’ tezinden vazgeçmek zorunda kalan, Meis Adası’nın münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) olduğu iddiasını Mısır’a benimsetemeyen Yunanistan, Seville hevesinden de vazgeçmek zorunda kaldı.

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O YAYINLARDAN ÇIKARIN

  • AB’nin geri adım atmak zorunda kaldığı Seville haritası halen resmi dokümanlardan yayınlara ve uluslararası web sitelerine kadar birçok yerde kullanılmaya devam ediliyor. Türkiye, bu haritanın tamamen ortadan kaldırılması yönünde çalışmalarını ise sürdürüyor. Mavi Vatan’ı işgal ve Türkiye’yi Ege ve Akdeniz’den tasfiye planı olarak 2000’li yılların başlarında gündeme gelen Seville haritası, AB genişleme vizyonu kapsamında Seville Üniversitesine çizdirilmişti. Harita 4 Ekim 2004 tarihinde yayınlanan “Denizci Avrupa ve AB Genişlemesi: Bir Jeopolitik Perspektif” isimli makalede ilk kez kullanılmıştı.

AVRUPA’YA AYAR

AB, bu yayınlara dayanarak Türkiye’nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde yürüttüğü araştırma ve sondaj faaliyetlerine yönelik eleştiriler ve yaptırım açıklamalarını dile getiriyordu. Yürütülen aktif diplomasi ile AB’nin bu çıkışlarının haksızlığının anlatılması yanında, birliğin Seville haritası yoluyla bölgede egemen bir devletmişçesine kıta sahanlığı veya MEB ilan edemeyeceği de net olarak muhataplara kabul ettirilmiş oldu.

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Sıra adaların boşaltılmasında

  • Mısır ile yapılan anlaşmayla adaların MEB hakları tezlerinden vazgeçen ve Türkiye’nin diplomatik hamleleriyle maksimalist Seville haritası “yok hükmünde” sayılan Yunanistan şimdi de adalardan asker çıkarmamakta direniyor. Ancak Yunanistan Lozan ve Paris Antlaşmalarına aykırı bu tutumunu da uluslararası kamuoyuna anlatmakta zorlanıyor. İlk olarak Almanya’dan gayri askeri statüdeki adaları boşaltması çağrısı alan Yunanistan’ın adalar üzerinden askeri girişimlerinden vazgeçmesi de Türkiye’nin öncelikleri arasında. İki ülke arasında yapılacak temaslarda başta Meis olmak üzere GASA statüsündeki adaların muharip askerlerden arındırılması öncelikli gündemler arasında olacak.

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