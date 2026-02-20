11 yıllık işgal bitiyor

Yaklaşık bin Amerikan askerinin ülkeden tamamen çekileceği ve sürecin önümüzdeki iki ay içinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Çekilmenin halihazırda başladığı, askerlerin Tenef ve Şeddadi’deki üslerden ayrıldığı belirtildi. Karara ilişkin detaylar The Wall Street Journal tarafından kamuoyuna duyurulurken, üst düzey bir Donald Trump yönetimi yetkilisi de çekilmenin “sahadaki koşullara bağlı bir geçiş sürecinin parçası” olduğunu ifade etti. Yetkili, bazı ABD personelinin Suriye’den ayrıldığını doğruladı. Açıklamada, ABD güçlerinin bölgede ortaya çıkabilecek DEAŞ tehditlerine karşı “hazır ve muktedir” olmaya devam edeceği vurgulandı. Ancak Suriye hükümetinin kendi sınırları içindeki terör tehdidiyle mücadelede birincil sorumluluğu üstlenmeye istekli olduğu ve bu nedenle geniş ölçekli ABD askeri varlığına artık ihtiyaç duyulmadığı kaydedildi.