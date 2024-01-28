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Dünya

20 bin TIR Refah'ta bekliyor

Gazze’de 2 milyon Filistinli açlıkla mücadele ederken Refah Sınır Kapısında yardım taşıyan 20 bin TIR bekliyor. İHH Mısır sorumlusu M. Faruk Öztürk’ün verdiği bilgiye göre az sayıda TIR girişine izin veriliyor. İşleyiş de yavaş. TIR’lar önce Kerem Ebu Salim Kapısı'na gidiyor. İsrail kontrolünden geçip Mısır’daki Refah Kapısı'na geliyor. Su, bazı cihazlar ve ilaçların girişi ise yasak. Öztürk, su yüklü TIR’ların 2 aydır bekletildiğini söyledi.

Saliha Engin
04:00 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 05:38 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
İsrail yardım geçişlerine izin vermiyor.
İsrail yardım geçişlerine izin vermiyor.

Filistin’de aralarında çocukların da bulunduğu 26 binden fazla insanı katleden İsrail, insani yardımları de engelleyerek açlık krizinin de yaşanmasına neden oluyor. Mısır sınırında az sayıda yardım TIR’ının girişine izin verilirken su, su arıtma cihazı, jeneratör, pil yakıt, oksijen tüpü bazı kronik hastalıkların kullandığı ilaçların girişi yasaklı. Yeni Şafak’a konuşan İHH Mısır sorumlusu Muhammed Faruk Öztürk, “Şu an aldığımız bilgiye göre sınırda yaklaşık 20 bin TIR bekletiliyor. Bizim su göndermek için yüklediğimiz TIR da 2 aydır sınırda bekletiliyor” dedi. Kahire’den satın aldıkları malzemeleri paketleyip TIR’larla yüklediklerini söyleyen Öztürk, “Refah Sınır Kapısı'nda işleyiş oldukça yavaş. TIR’lar önce Kerem Ebu Salim kapısına gidip İsrail tarafından kontrol ediliyor. Sonrasında Refah Sınır Kapısı'na geliyor. Süreç zaten çok fazla vakit kaybettiriyor” diye konuştu. Her malzemenin içeri alınmadığını da ifade eden Öztürk, “Biz dün 6 TIR un gönderdik. Şu an Refah sınır kapısına doğru yolda. Ama giden TIR’lar sıraya girip bekletiliyor. Bazen elli TIR girerken bazen 20 TIR girebiliyor” şeklinde konuştu.


ÜRÜNLERİN BEKLEMEKTEN SON KULLANMA TARİHLERİ GEÇİYOR

Refah sınır kapısının çok dar bir alana sahip olduğunu belirten Öztürk, “Refah sınır kapısı normalde TIR’ların girişi için kullanılmıyordu. Biz Refah Sınır kapısına gidemiyoruz. Mısır vatandaşı olanlar bile buraya gitmesi zor” ifadelerini kullandı. Tek çözümün Mısır’ın kapıyı sonuna kadar açması olduğunu söyleyen Öztürk, “Bu TIR’lar aylardır bekliyor tırların içindeki malzemelerin de son kullanma tarihleri var bunlar geçince zaten içeri almayacaklar. Mesela bizim 2 aydır bekleyen su TIR’ımız var ve hiçbir şekilde suya izin vermiyorlar. Giden TIR’ların da kuzeye girişine izin verilmiyor. Giden TIR’ları vuruyorlar” dedi.


#Gazze
#Filistin
#yardım
#Refah Sınır Kapısı
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