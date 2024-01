Filistin’de aralarında çocukların da bulunduğu 26 binden fazla insanı katleden İsrail, insani yardımları de engelleyerek açlık krizinin de yaşanmasına neden oluyor. Mısır sınırında az sayıda yardım TIR’ının girişine izin verilirken su, su arıtma cihazı, jeneratör, pil yakıt, oksijen tüpü bazı kronik hastalıkların kullandığı ilaçların girişi yasaklı. Yeni Şafak’a konuşan İHH Mısır sorumlusu Muhammed Faruk Öztürk, “Şu an aldığımız bilgiye göre sınırda yaklaşık 20 bin TIR bekletiliyor. Bizim su göndermek için yüklediğimiz TIR da 2 aydır sınırda bekletiliyor” dedi. Kahire’den satın aldıkları malzemeleri paketleyip TIR’larla yüklediklerini söyleyen Öztürk, “Refah Sınır Kapısı'nda işleyiş oldukça yavaş. TIR’lar önce Kerem Ebu Salim kapısına gidip İsrail tarafından kontrol ediliyor. Sonrasında Refah Sınır Kapısı'na geliyor. Süreç zaten çok fazla vakit kaybettiriyor” diye konuştu. Her malzemenin içeri alınmadığını da ifade eden Öztürk, “Biz dün 6 TIR un gönderdik. Şu an Refah sınır kapısına doğru yolda. Ama giden TIR’lar sıraya girip bekletiliyor. Bazen elli TIR girerken bazen 20 TIR girebiliyor” şeklinde konuştu.