200 bin kişilik ordu hazırlandı: Yeni yılda büyük savaş

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı 10. ayında devam ederken Ukraynalı üst düzey yetkililer peş peşe dünyanın yüreğini ağzına getiren açıklamalar yaptı.

RUSYA YENİ SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Ukrayna savunma bakanı Oleksii Reznikov, Guardian'a verdiği röportajda, Ukrayna'nın artık Rusya'nın büyük füze saldırılarına karşı başarılı bir savunma sağladığını ancak buna karşın Kremlin'in geniş bir saldırı hazırladığına olduğunu öne sürdü.

TARİH VERDİ ŞUBAT AYINA KADAR GERÇEKLEŞEBİLİR

Rusya'nın büyük bir taarruza hazırlandığına dair ellerinde kanıtlar olduğunu belirten Savunma Bakanı Reznikov, saldırının Şubat ayına kadar gerçekleşebileceğini belirtti.

Rusya'nın Ekim ayında ilan ettiği kısmi seferberlik ile yaklaşık 300 bin Rus vatandaşını askere aldığına dikkat çeken Reznikov, bu askerlerin bir kısmının kayıpları önlemek için hemen cepheye gönderildiğini, bir kısmının da bundan sonraki büyük saldırılar için kapsamlı bir şekilde hazırlandığını iddia etti.

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SAVAŞIN BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE YENİ DALGA

Ukraynalı bakan savaşın tam birinci yılına gireceği Şubat ayına özellikle dikkat çekti ve "Seferber edilen askerlerin yarısı farklı kamplarda eğitim kurslarına başladı. En az 3 aylık bir eğitim vererek geçen sene olduğu gibi bu sene de Şubat ayında bir saldırı dalgası planlıyorlar. Onların planı bu" ifadelerini kullandı.

"YENİ SAVAŞA HAZIR OLMALIYIZ"

Reznikov Rusya'nın büyük taarruzu için Şubat ayını işaret etse de Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zaluzhny bu saldırının Ocak sonunda başlayabileceğini belirtti.

Ukrayna ordusunun en üst düzey ismi, Rusya'nın haftalar içinde başlayabilecek ikinci büyük saldırısı için 200.000 kişilik yeni bir ordu inşa ettiği konusunda uyarıda bulundu.

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İKİNCİ TAARRUZ NEREDE BAŞLAYABİLİR?

Zaluzhny The Economist'e yaptığı açıklamada saldırının Donbas bölgesinde başlamasını beklemediğini belirtti ve "Belarus tarafından gelebilir, Kırım'ı da göz ardı etmiyorum. Putin 200 bin kişilik yeni bir ordu kurdu. Kiev'de şansını deneyeceğinden eminim" dedi.

Zaluzhny, acilen tanka, zırhlı araca ve ağır silahlara ihtiyaçları olduğunu belirterek, batılı müttefiklerini silah tedarikini artırmaya çağırdı.

FOTOĞRAF 15 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden itibaren Kievi hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti. Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Hersondan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Ukraynadan gündeme adeta bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukraynanın Rusya ile savaşındaki kayıplarını düşmanın verilere ulaşmaması amacıyla açıklamayacaklarını belirterek, Ukraynanın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır demişti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskinin danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukraynanın savaş kayıplarını açıkladı. Podolyak, Rusyanın 24 Şubatta ülkelerini işgali sonrası çıkan savaşta 13 bin Ukrayna askerinin ölmüş olabileceğini söyledi. Mykhailo Podolyaka göre ise savaşta ölen Ukrayna askerlerinin sayısı 10 ile 13 bin arasında. Ukrayna ordusu ise bu sayıyı doğrulamadı. Ukrayna lideri Zelenskinin sağ kolu olarak da anılan Podalyak, Haziran ayında yaptığı açıklamada da savaşta her gün 100-200 Ukrayna askerinin öldüğünü söylemişti. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, Ukrayna’daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ettiklerini açıklamıştı. Orgeneral Milley, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 40 bin kadar da sivilin yaşamını yitirdiğini değerlendirdiklerini söyledi. Bu, şimdiye kadar bir Batılı yetkili tarafından yapılan en yüksek ölü ya da yaralı tahmini olarak öne çıkıyor. Moskova’nın askeri kayıplara ilişkin son açıklaması Eylül ayında gelmişti. Kremlin ölen asker sayısını 5 bin 937 olarak açıklamıştı Bu açıklamanın ardından Rusyadan askeri kayıplara dair herhangi bir güncelleme yapılmadı. Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk: Zelenski'nin sağ kolu 'devlet sırrı'nı açıkladı Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş sahada son sürat devam ederken, Ukrayna tarafından savaşın başından bu yana 'devlet sırrı' olarak nitelendirilerek paylaşılmayan ölen asker sayısı ilk defa açıklandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 13 Rusya-Ukrayna savaşında 180 gün geride kaldı. Savaşın ayak sesleri, Rus kuvvetlerinin geçtiğimiz yıl Ukrayna sınırına yığınak yapmasıyla duyulmaya başlandı. Uydu görüntüleri yıl sonuna kadar tanklar ve askeri teçhizatla birlikte 100 bin Rus askerinin sınırda toplandığını gösterdi. Moskova yönetimi, 21 Şubatta Ukraynanın doğusundaki iki Rus yanlısı ayrılıkçı bölge olan Luhansk ve Donetski “bağımsız devletler” olarak tanıdı ve bölgeye “barışı koruma operasyonları” kapsamında asker gönderdi. 24 Şubatta ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin emriyle “askeri operasyon” adı altında Ukraynaya yönelik saldırılar başladı. Savaşın ilk günüRus kara kuvvetleri Ukraynaya karşı 4 ana cepheden saldırıya geçti. Kuzeydeki Belarus sınırından ve Rusyanın kuzeydoğusundan başkent Kieve doğru hareket eden Rus kuvvetleri, Donbass bölgesinden Harkova, güney cephede Kırımdan Odessaya, kuzeyde Zaporijyaya, doğuda ise Mariupole doğru rota çevirdi. Rus topçuları ve füzelerinin Ukrayna genelinde hedef aldığı çok sayıda noktadan patlama sesleri yükseldi. Kiev sıkıyönetim ilan ederken, Ukraynanın kendisini savunacağını duyurdu. Savaşın ilk ayı: “Nükleer felaket” endişesiSaldırıların ilk haftalarında Rus birlikleri, Kiev, Harkov ve Herson dahil olmak üzere Ukraynanın en büyük şehirlerine yönelik şiddetli saldırılarını sürdürdü, ancak Ukrayna güçlerinin sert direnişiyle karşılaştı. Güneydeki Herson şehri, saldırının başlamasından sadece 1 hafta sonra, 2 Martta Rusların kontrolüne geçen ilk önemli şehir merkezi oldu. Aynı zamanda Ukraynanın doğusundaki Rus birlikleri de Zaporijyada bulunan Avrupanın en büyük nükleer santralini ele geçirdi. Santralin 4 Martta bombalanması sonucu çıkan yangın, Avrupada “nükleer felaket” korkusunu arttırdı. Savaşın ilk günlerinde elde edilen bazı zaferlere rağmen kapanan yollar nedeniyle kara kuvvetlerinin yakıt, mühimmat ve askeri malzemeyi taşıyamaması sonucu lojistik zorluklarla karşı karşıya kalan Rus kuvvetleri, Ukraynanın başkenti Kievin kontrolünü ele geçiremedi. Uydu görüntüleri, Batı medyasının “Putinin yıkım ordusu” olarak adlandırdığı 40 kilometrelik askeri konvoyunun başkentin hemen dışında olduğunu gösterdi. Buchada işlenen savaş suçlarıKievin eteklerinde bulunan Bucha, Rusyanın başkente doğru ilerlemesi için stratejik bir üs haline geldi. Ancak Rusyanın geri çekilmesinden sonra evlerine dönen kent sakinleri, korkunç manzarayla karşılaştı ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) araştırmacıları da savaş suçları iddialarının ardından Buchaya geldi. Ekip, işkenceler, infazlar ve tümü savaş suçlarına işaret eden kapsamlı kanıtlar topladı. HRWde kriz ve çatışma araştırmacısı olan Richard Weir, “Elde edilen kanıtlar, Buchayı işgal eden Rus kuvvetlerinin sivil hayatı ve savaş yasalarının en temel ilkelerini hiçe saydığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. Savaşın ikinci aşamasıKievin ele geçirilmemesi ve Ukraynanın kuzeyindeki Rus birliklerinin geri çekilmesinden sonra Rusya, savaşın ikinci aşamasında Donbassa ve Mariupole odaklandı. Nisan ayı sonlarında Kremlin, Ukraynada 4 ana hedef belirledi. Rusya Savunma Bakanlığına göre Rusya ordusu Donbassı ele geçirecek, bölgeden Kırıma kara koridoru oluşturacak, Ukraynanın Karadenizdeki limanlarını ele geçirecek ve Moldova topraklarında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyestere geçit oluşturmak için Ukraynanın güneyinde kontrolü sağlayacaktı. Mariupol kuşatmasıMariupol, başlangıçta Rusyanın şiddetli saldırılarına maruz kalırken, aynı zamanda Ukraynanın kararlılığının da anlaşıldığı nokta oldu. Liman şehri, Mart ayında Rus kuvvetleri tarafından kuşatıldı. Aralıksız bombardımanın ortasında sivillerin tahliyesi için insani koridorlar oluşturulmasına yönelik başlatılan birçok girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Kent, 9 Martta bir doğum hastanesinin vurulmasıyla ve 16 Martta sivillerin sığındığı tiyatro binasına gerçekleştirilen hava saldırısıyla dünya gündeminde uzun süre yerini korurken, savaşın en yoğun çatışmalarından birine sahne oldu. Liman kenti Mariupol, Rusyanın 2014te ilhak ettiği Kırım Yarımadasına kara bağlantısı oluşturulması bakımından Rusya için stratejik öneme sahip. Ukraynanın mısır, kömür ve çelik için önemli bir ihracat merkezi olan Mariupol, kara koridoru oluşturulmasının yanı sıra Rusyanın Ukrayna ekonomisini çökertme planlarının da önemli bir parçasıydı. Ülkenin limanlarından aylarca tahıl ihracatı yapılamaması, Temmuz ayında Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin arabuluculuğunda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasına kadar küresel gıda endişesine yol açtı. Azovstal, direnişin sembolü olduAvrupanın en büyük metalürji tesislerinden biri olan ve Mariupolde bulunan Azovstal çelik fabrikası, Nisan ve Mayıs aylarında çatışmaların merkezinde yer aldı. Fabrika, Ukrayna kuvvetleri ve bin sivil tarafından sığınak olarak kullanıldı. 21 Nisanda Putin, Rus kuvvetlerine Mariupoldeki tüm Ukrayna güçlerinin kuşatılması emri verdi. Ukrayna askerleri, Rus güçlerine direnerek 80 günden fazla süre boyunca fabrikada kaldı. Ancak Mayıs ayı ortasında yaklaşık bin 700 Ukraynalı asker teslim oldu ve en az bin kişi Rusyaya götürüldü ve bu durum Mariupolun düşmesine yol açtı. Saldırılar “yıpratma” savaşına döndüCephede Ukraynanın güçlü direnişiyle karşılaşan Rusya, birliklerini yeniden Ukraynanın doğusuna kaydırdı. Ancak Rus birlikleri Mayıstan bu yana önemli bir ilerleme kaydedemedi. Rus kuvvetlerinin Lysychansk şehrinde zafer ilan etmesine ve Temmuz ayı başlarında Luhansk bölgesini ele geçirmesine rağmen büyük bölgesel ilerlemeler görülmediğinden saldırıların “yıpratma savaşına” döndüğü yönünde yorumlar yapıldı. Savaşın son durumuSon aylardaki çatışmaların çoğu Harkov, Severodonetsk ve Izyum civarındaki doğu ve güney cepheleri ile felakete yol açmasından korkulan nükleer santralin bulunduğu Zaporijya, Mikolayiv ve Hersonda yoğunlaştı. Ukrayna kuvvetleri Hersondaki toprakları geri almaya çalışırken, Rus kuvvetleri Donetskte ilerlemeye çalışıyor. Rusyanın odak noktası, Luhansk ile birlikte bağımsız olarak tanıdığı Donbasstaki Donetsk bölgesinin tamamında. Rus yetkililer, ordunun “Donbassın tamamen kurtuluşu” için savaştığını belirtiyor. Kırım’daki patlamalarAyrıca Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’daki Rus hava üssünde 9 Ağustos’ta patlamalar meydana geldi. Bölge yetkililerine göre patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Uydu görüntüleri, patlamalarda birkaç savaş uçağının imha edildiğini ve üssün ağır hasar aldığını gösterdi. Kiev, patlamaların sorumluluğunu üstlenmedi.Rusya şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20’sini işgal ediyor. Savaşın acı yüzüRusyanın saldırılarının başlamasından bu yana Ukraynalıların üçte biri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu, dünyadaki en büyük göç krizlerinden birine yol açtı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) göre Avrupa genelinde 6 milyon 657 bin 918 mülteci ve Ukraynada ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 7 milyon mülteci bulunuyor. AB, Ukraynalılara 3 yıla kadar topraklarında kalma ve çalışma hakkı verirken, Kiev yönetiminin 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesine izin vermediği için Ukraynadan kaçanların çoğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Rusya-Ukrayna savaşında 6 ay geride kaldı Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırısı ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 6. ayını doldurdu. Luhansk bölgesinin tamamında kontrol sağlayan Rusya, Donetsk bölgesinde de küçük kazanımlar elde etmeye devam ediyor.

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