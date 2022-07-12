​24 bin Bosnalı ailenin evine kurban eti girdi

Türk Kızılayı, hayırseverlerin Bosna’ya bağışladığı kurbanları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Epilepsi hastası Meryem Zekiç, "Çok mutluyum. Gözlerim yolda sizi bekliyordum. Türk milletine çok teşekkür ederim. Türkiye'den misafirlerin geleceğini duyunca heyecanlandım, süslendim, en güzel kıyafetimi giydim" ifadesini kullandı.

ÇOK SEVİNDİM

Türk Kızılay ile evine kurban eti girenlerden biri de yatalak 80 yaşındaki Bosnalı Aişa Paşanbegoviç de, "Sizin gelişinizden Türk olduğunuzu anladım ve gurur duydum. Kilometrelerce yoldan gelerek beni düşünerek, bana kurban eti getirmenize çok sevindim. Güzel canlarım... Beni mutluluktan ağlattınız. Sizin gelişiniz bile bana yeter" dedi.