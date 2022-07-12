Dünya 24 bin Bosnalı ailenin evine kurban eti girdi
AVRUPA

24 bin Bosnalı ailenin evine kurban eti girdi

Türk Kızılay, her yıl olduğu gibi bu yıl da vekaletle kurban kesti. Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Türk Kızılay, kurban etlerini de açlık ve yoksullukla mücadele eden milyonlarca insanın sofrasına ulaştırıyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​24 bin Bosnalı ailenin evine kurban eti girdi
80 yaşındaki Aişa Paşanbegoviç, Kızılay ekiplerini görünce mutluluk gözyaşları döktüğü söyledi.

Türk Kızılayı, hayırseverlerin Bosna’ya bağışladığı kurbanları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Epilepsi hastası Meryem Zekiç, "Çok mutluyum. Gözlerim yolda sizi bekliyordum. Türk milletine çok teşekkür ederim. Türkiye'den misafirlerin geleceğini duyunca heyecanlandım, süslendim, en güzel kıyafetimi giydim" ifadesini kullandı.

ÇOK SEVİNDİM

Türk Kızılay ile evine kurban eti girenlerden biri de yatalak 80 yaşındaki Bosnalı Aişa Paşanbegoviç de, "Sizin gelişinizden Türk olduğunuzu anladım ve gurur duydum. Kilometrelerce yoldan gelerek beni düşünerek, bana kurban eti getirmenize çok sevindim. Güzel canlarım... Beni mutluluktan ağlattınız. Sizin gelişiniz bile bana yeter" dedi.

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