27 bin Rus vatandaşı ülkelerine dönemiyor: Mahsur kaldılar

Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle birçok dünya ülkesi Rusya'ya hava kısıtlamaları kararı aldı.

Yeni kısıtlama haberleri de gelmeye devam ederken, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya dışında 150 bin Rus turistin bulunduğunu belirterek, dönüş için süresi gelen 27 bin turistin de Rusya'ya dönemediğini duyurdu.

TURİZM ACENTELERİ BAŞ EDEMİYOR, DEVLETTEN YARDIM İSTENECEK

ATOR yetkilileri, bu sorunlarla turizm acentelerinin baş edemeyeceğini, bu nedenle ATOR ve Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yardım taleplerinin artabileceğini ifade etti.

Yetkililer, neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin hava sahasını kapatması nedeniyle transatlantik uçuşlarında da sorunlar yaşandığını kaydetti.

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