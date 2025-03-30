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32 ülkenin pasaportu çıktı

32 ülkenin pasaportu çıktı

Dış Haberler
04:0030/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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DEAŞ'ın kullandığı insansız hava araçlarının da ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, yetkililerin operasyonun gerçekleştirildiği bölgenin örgütün Puntland'daki son üslerinden olduğu bilgisini verdikleri bildirildi.
DEAŞ'ın kullandığı insansız hava araçlarının da ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, yetkililerin operasyonun gerçekleştirildiği bölgenin örgütün Puntland'daki son üslerinden olduğu bilgisini verdikleri bildirildi.

Somali'nin Puntland eyaletindeki Calmiskaad Dağları'nda düzenlenen hava operasyonunda teröristlerin cesetleri ile birlikte çeşitli ülkelere ait 32 yabancı pasaport ele geçirildi. Puntland'da güvenlik güçlerince yapılan açıklamada, Calmiskaad Dağları'nın olduğu bölgede DEAŞ'a yönelik hava operasyonu düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, operasyonun ardından teröristlerin cesetleri ile Almanya, Kanada, Fas, Tunus, Kenya, Tanzanya, Bangladeş ve Arjantin dahil çeşitli ülkelere ait 32 yabancı pasaportun bulunduğu belirtildi. DEAŞ'ın kullandığı insansız hava araçlarının da ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, yetkililerin operasyonun gerçekleştirildiği bölgenin örgütün Puntland'daki son üslerinden olduğu bilgisini verdikleri bildirildi.


#Somali
#terörist
#pasaport

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